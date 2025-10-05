Camila Homs y José Sosa eligieron nombre para su hija y revelaron el significado
El futbolista y la modelo esperan a su primer hija en común, quien se unirá a la familia ensamblada que formaron. Conocé su nombre.
Después de un período de grandes cambios personales, Camila Homs ha rehecho su vida y se muestra más feliz que nunca junto a su pareja, el futbolista José "El Principito" Sosa. La pareja, que espera a su primera hija en común, anunció el nombre que llevará la nueva integrante de su familia ensamblada, revelando también el fuerte significado detrás de su elección.
La modelo y el jugador de Estudiantes de La Plata han decidido llamar Aitana a la beba que nacerá a principios de 2026. La niña se sumará a la ya conformada familia, que incluye a los dos hijos que cada uno tiene de sus relaciones anteriores.
Aitana: origen Vasco, con raíces Catalanas y significados de fortaleza
A la espera del nacimiento, la pareja ha optado por este nombre de origen vasco, con fuertes raíces catalanas. Y el cual confirmaron recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram.
El significado más común asociado a Aitana es "la más alta" o "gloria". El nombre también está ligado a conceptos de belleza natural, elegancia y fortaleza. Esta última connotación de la fuerza se refuerza, teniendo en cuenta que Aitana es el nombre de una famosa sierra en España.
La elección de Aitana marca un nuevo y feliz capítulo en la vida de Camila Homs y José Sosa. La bebé llegará para consolidar el vínculo de la pareja y expandir la familia ensamblada que han construido en los últimos meses.
Eso sí, en medio de su embarazo y la felicidad, Camila primero debió lidiar con el enojo de su hija mayor. Francesca, fruto de su relación con Rodrigo de Paul, se mostró muy enojada por la llegada de una nueva hermana. "Con Fran fue más difícil", contó la modelo en su momento. Aún así parece que toda esta tormenta se ha calmado y ahora viven la llegada de Aitana más felices que nunca.
