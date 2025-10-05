Camila Homs y José Sosa eligieron nombre para su hija y revelaron el significado

La elección de Aitana marca un nuevo y feliz capítulo en la vida de Camila Homs y José Sosa. La bebé llegará para consolidar el vínculo de la pareja y expandir la familia ensamblada que han construido en los últimos meses.

Eso sí, en medio de su embarazo y la felicidad, Camila primero debió lidiar con el enojo de su hija mayor. Francesca, fruto de su relación con Rodrigo de Paul, se mostró muy enojada por la llegada de una nueva hermana. "Con Fran fue más difícil", contó la modelo en su momento. Aún así parece que toda esta tormenta se ha calmado y ahora viven la llegada de Aitana más felices que nunca.