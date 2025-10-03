Huelga general y millones de personas movilizadas en Italia contra el genocidio en Gaza

Según medios locales, más de 300.000 personas se movilizaron solo en Roma y, “según los datos recibidos hasta el momento, el promedio nacional de participación en la huelga general ronda el 60%”, añadió la Confederación que convocó al paro junto a la Unión Sindical de Base (USB).

En la capital italiana, la movilización arrancó en la estación Termini, atravesó la Piazza Pía y se concentró frente al Ministerio de Transportes, conducida por Matteo Salvini, líder del partido ultraderechista Liga, quien fue uno de los funcionarios más defenestrados por los manifestantes, junto a la primera ministra italiana.

manifestacion pro palestina italia