Murió el principal sospechoso del atentado en la Marcha del Orgullo en Berlín

Al arribar al aeropuerto de Berlín volvió a ser detenido por una causa que ya tramitaba la Justicia alemana y, el 12 de mayo de este año, fue condenado a un año y diez meses de prisión bajo el régimen penal juvenil por preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado. La Fiscalía apeló esa sentencia por considerar que la pena impuesta era insuficiente.

Además, registraba otras condenas por delitos comunes. En 2022 fue declarado culpable por una agresión cometida tres años antes en el patio de una escuela y por un robo violento ocurrido en 2020.

Cómo fue el ataque en la Marcha del Orgullo en Berlín

El atentado ocurrió el sábado por la noche, poco antes de las 22, cuando una camioneta blanca se lanzó contra un grupo de personas en el extremo sur del parque Tiergarten, a pocos metros de donde finalizaba la marcha del Orgullo LGTBI y del escenario principal instalado frente a la Puerta de Brandeburgo.

Después del impacto, el vehículo terminó chocando contra un árbol y uno o más ocupantes escaparon del lugar, según informó la Policía. Durante los primeros minutos de la investigación también se reportaron personas heridas con arma blanca.

El balance oficial confirmó la muerte de una persona y 29 heridos, tres de ellos en estado crítico. La camioneta utilizada en el ataque, una Citroën Spacetourer con patente de Berlín, permanecía este domingo en el lugar mientras continuaban las pericias para determinar cómo ocurrió el atentado.