Murió el principal sospechoso del atentado en la Marcha del Orgullo en Berlín
El joven de 21 años era buscado por el ataque del sábado, donde murió una persona y otras 29 resultaron heridos. Según la Policía, falleció luego de enfrentarse con agentes que intentaban detenerlo en las afueras de la capital alemana.
El principal sospechoso del atentado ocurrido durante la Marcha del Orgullo LGTBI en Berlín murió durante un operativo policial realizado en Spandau, en las afueras de la capital alemana.
Según informó la Policía de Berlín, Abdul Ballout, de 21 años y origen libanés, fue localizado cerca de las 18 en una zona de huertas. De acuerdo con la versión oficial, cuando los agentes intentaron detenerlo, el sospechoso se abalanzó sobre ellos con un arma blanca, por lo que los efectivos dispararon.
Aunque recibió asistencia médica y los profesionales lograron reanimarlo en un primer momento, murió poco después como consecuencia de las heridas sufridas.
Antecedentes y presuntos vínculos con el Estado Islámico
Las autoridades alemanas informaron que Ballout tenía antecedentes penales y era investigado por su presunta vinculación con el grupo yihadista Estado Islámico (EI).
Según publicaron los diarios alemanes Der Spiegel y Bild, en 2025 intentó viajar a Siria para sumarse a esa organización, pero fue detenido en el Líbano antes de llegar a destino. Allí cumplió una condena de tres meses por incitación al conflicto religioso y confesional y, una vez liberado, fue enviado de regreso a Alemania.
Al arribar al aeropuerto de Berlín volvió a ser detenido por una causa que ya tramitaba la Justicia alemana y, el 12 de mayo de este año, fue condenado a un año y diez meses de prisión bajo el régimen penal juvenil por preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado. La Fiscalía apeló esa sentencia por considerar que la pena impuesta era insuficiente.
Además, registraba otras condenas por delitos comunes. En 2022 fue declarado culpable por una agresión cometida tres años antes en el patio de una escuela y por un robo violento ocurrido en 2020.
Cómo fue el ataque en la Marcha del Orgullo en Berlín
El atentado ocurrió el sábado por la noche, poco antes de las 22, cuando una camioneta blanca se lanzó contra un grupo de personas en el extremo sur del parque Tiergarten, a pocos metros de donde finalizaba la marcha del Orgullo LGTBI y del escenario principal instalado frente a la Puerta de Brandeburgo.
Después del impacto, el vehículo terminó chocando contra un árbol y uno o más ocupantes escaparon del lugar, según informó la Policía. Durante los primeros minutos de la investigación también se reportaron personas heridas con arma blanca.
El balance oficial confirmó la muerte de una persona y 29 heridos, tres de ellos en estado crítico. La camioneta utilizada en el ataque, una Citroën Spacetourer con patente de Berlín, permanecía este domingo en el lugar mientras continuaban las pericias para determinar cómo ocurrió el atentado.
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