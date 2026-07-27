Tres muertos y cuatro heridos tras un tiroteo durante un multitudinario festival en Seattle

Los otros lesionados presentan un cuadro menos comprometido. Se trata de un niño de apenas dos años, un joven de 23 y una mujer de 39, quienes fueron reportados fuera de peligro y permanecen estables. Además, una quinta víctima, un hombre de 40 años, sufrió lesiones de menor consideración y recibió atención médica.

El hecho generó una fuerte conmoción debido a que ocurrió en un evento que reúne cada año a cientos de miles de visitantes y es considerado uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Seattle durante la temporada estival.

Qué es el festival Bite of Seattle

El Bite of Seattle nació en 1982 y con el paso de las décadas se consolidó como uno de los festivales más importantes de la ciudad. A lo largo de tres jornadas ofrece una amplia propuesta gastronómica con restaurantes locales, espectáculos musicales en vivo, actividades recreativas y espacios para toda la familia.

Habitualmente, la convocatoria supera las 350.000 personas, lo que convierte al evento en uno de los encuentros públicos más masivos de la región. Tras el tiroteo, gran parte del predio fue evacuado y quedó bajo custodia policial mientras los peritos realizaban las primeras tareas para recolectar pruebas y reconstruir la secuencia del ataque.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan que el análisis de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y otras evidencias permita esclarecer cómo se inició la balacera, si existió un enfrentamiento previo y cuál fue el móvil del episodio que transformó una celebración multitudinaria en una nueva tragedia por violencia armada en aquel país.