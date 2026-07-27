Tres muertos y cuatro heridos tras un tiroteo durante un multitudinario festival en Seattle
El ataque ocurrió mientras miles de personas participaban del tradicional evento gastronómico y musical Bite of Seattle.
Una jornada de celebración terminó marcada por la tragedia en la ciudad estadounidense de Seattle. Un tiroteo registrado durante el festival gastronómico y musical Bite of Seattle dejó un saldo de tres personas fallecidas y cuatro heridas, en un episodio que provocó momentos de extrema tensión entre los miles de asistentes que disfrutaban del evento.
El ataque ocurrió durante la tarde del domingo en el predio del Seattle Center, donde se desarrolla una de las festividades más concurridas del verano en esa ciudad del noroeste de Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, los disparos comenzaron alrededor de las 18, cuando una importante cantidad de personas recorría los distintos espacios gastronómicos y escenarios musicales.
La situación desató escenas de desesperación. Al escuchar las detonaciones, cientos de asistentes comenzaron a correr para abandonar el lugar, mientras otros buscaron refugio en edificios cercanos con el objetivo de protegerse del ataque. Minutos después, la Policía de Seattle desplegó un amplio operativo de seguridad en toda la zona y logró detener a dos personas que, según las primeras investigaciones, tendrían relación con el hecho.
No obstante, las autoridades todavía intentan determinar cuál fue el motivo de la balacera y qué participación tuvo cada uno de los sospechosos. Hasta el momento tampoco se difundieron las identidades de las tres víctimas fatales ni mayores detalles sobre los detenidos, ya que la investigación continúa en pleno desarrollo.
Tiroteo en Seattle: entre los heridos hay un niño de 2 años
Como consecuencia del ataque, cuatro personas fueron trasladadas al Centro Médico Harborview para recibir atención. Entre ellas se encuentra una mujer de 56 años, quien permanece internada en estado crítico debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Los otros lesionados presentan un cuadro menos comprometido. Se trata de un niño de apenas dos años, un joven de 23 y una mujer de 39, quienes fueron reportados fuera de peligro y permanecen estables. Además, una quinta víctima, un hombre de 40 años, sufrió lesiones de menor consideración y recibió atención médica.
El hecho generó una fuerte conmoción debido a que ocurrió en un evento que reúne cada año a cientos de miles de visitantes y es considerado uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Seattle durante la temporada estival.
Qué es el festival Bite of Seattle
El Bite of Seattle nació en 1982 y con el paso de las décadas se consolidó como uno de los festivales más importantes de la ciudad. A lo largo de tres jornadas ofrece una amplia propuesta gastronómica con restaurantes locales, espectáculos musicales en vivo, actividades recreativas y espacios para toda la familia.
Habitualmente, la convocatoria supera las 350.000 personas, lo que convierte al evento en uno de los encuentros públicos más masivos de la región. Tras el tiroteo, gran parte del predio fue evacuado y quedó bajo custodia policial mientras los peritos realizaban las primeras tareas para recolectar pruebas y reconstruir la secuencia del ataque.
Las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan que el análisis de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y otras evidencias permita esclarecer cómo se inició la balacera, si existió un enfrentamiento previo y cuál fue el móvil del episodio que transformó una celebración multitudinaria en una nueva tragedia por violencia armada en aquel país.
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