Hablaron los familiares del gendarme argentino detenido en Venezuela: "Secuestro"

La Cancillería Argentina condenó con firmeza la detención del empleado de la Embajada en Caracas, calificándola como “arbitraria e injustificada". Ante la falta de un canal directo con Caracas, Argentina depende de Brasil para mediar en este conflicto. A través de la cancillería brasileña, Itamaraty, el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, está en contacto con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha prometido interceder.

Habló la pareja del gendarme: angustia, miedo e incertidumbre

María Gómez, pareja de Gallo, se pronunció por primera vez sobre lo que calificó como un ''secuestro'', y dio detalles sobre la última comunicación que tuvo con él.

''Le encontraron mensajes míos donde criticaba al gobierno venezolano. Imagino que eso lo perjudicó de alguna manera'', comenzó, en diálogo con DNews. Asimismo, aportó datos sobre el itinerario de viaje de Gallo, ya que había trascendido inicialmente que su viaje a Colombia fue por una misión oficial: "Compramos un itinerario de vuelo con escala en Colombia porque no estábamos bien económicamente. Nahuel nunca estuvo en una misión en ese país".

Continuó explicando que, al ingresar a Venezuela, Gallo no pudo tomar su vuelo programado: "Lo sacaron de San Antonio del Táchira y lo llevaron a Caracas sin darle derecho a una llamada. No hay otra forma de llamarlo: fue un secuestro", aseveró.

"Nunca imaginé que esto nos pudiera pasar. Pensamos que, haciendo todo de manera legal, no habría problemas. Si él fuera un espía, no habría cruzado la frontera mostrando su identidad", agregó, al contextualizar que ambos viven en Mendoza, pero que ella se encontraba junto su hijo en el país liderado por Maduro por temas personales hace siete meses. "No hay palabras para describir el sufrimiento. Hicimos lo imposible para reencontrarnos y ahora vivimos una pesadilla".

"Nos ganó el sentimiento de reencontrarnos y a él las ganas de querer abrazar de nuevo a su hijo. Nunca imaginamos que esto nos iba a pasar", lamentó, y concluyó: "No sabemos si está bien, si está comiendo o si le han hecho algo. Contratamos abogados, pero solo sabemos que lo llevaron en una camioneta negra".

Las declaraciones del hermano del gendarme detenido en Venezuela

Este viernes por la tarde, su hermano Kevin realizó declaraciones sobre el contexto actual en que se encuentra su hermano: "No sabemos dónde está. No nos dan noticias de su estado, ni siquiera si está detenido", expresó angustiado a TN.

Además, precisó un detalle sobre el arribo de su hermano al país venezolano: "Tenemos la información del remisero que lo iba a llevar con mi cuñada. A él (Agustín) le quitaron el celular y sus cosas, lo sacaron del auto y parece que el remisero le prestó su teléfono para hacer una llamada", relatando el momento donde lo detuvieron. En esa línea, agregó que el hombre "dijo que era una combi negra de la que bajaron unos seis civiles armados".

También aclaró que la pareja del gendarme fue alertada gracias al accionar del remisero, y que "ya hizo la denuncia de desaparición y no tiene noticias tampoco. Nosotros hablamos a través de Gendarmería y nos dijeron que ya están trabajando en eso, pero no tenemos novedades". Por último, comentó: "No sabemos dónde lo tienen. Tenemos miedo".