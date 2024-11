Habló Kamala Harris tras aceptar la derrota: "Jóvenes, no desistan, ustedes tienen el poder"

"Nunca vamos a rendirnos en la lucha por proteger nuestras escuelas y nuestras calles de violencia armada. Estados Unidos nunca se rendirá. No nos rendimos por la democracia, por la justicia y la igualdad, y por la idea de que cada uno de nosotros, no importa quién sea, tiene un derecho fundamental. Derechos y libertades que debemos mantener", pregonó la demócrata ante miles de seguidores que lloraban al escucharla.

En este sentido, la actual segunda de Joe Biden enfatizó en "usar nuestra fortaleza para levantar a otros y luchar por la dignidad que merecemos". Y agregó: "La lucha por nuestra libertad va a ser un trabajo arduo, pero como siempre digo, a nosotros nos gustan ese tipo de trabajos. La lucha por nuestro país siempre lo valdrá".

Finalmente, Kamala Harris dejó un sentido mensaje para la juventud de cara al futuro: "A la gente joven que está mirando, está bien estar desilusionados. A veces la lucha lleva tiempo, no quiere decidir que no ganaremos. No desistan, ustedes tienen el poder".

kamala tras la derrota.mp4