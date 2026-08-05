Quién es Iliana Lick, la niñera argentina que fue detenida por agentes de ICE en Estados Unidos
La joven reside y trabaja hace años en los Estados Unidos, pero cuando quiso ir a alentar a la Selección en Kansas City la paró el personal de Migraciones.
Iliana Lick fue detenida el 11 de julio pasado por personal de Migraciones de los Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto de Filadelfia, cuando estaba por viajar a la Ciudad de Kansas para alentar a la Selección en el Mundial 2026. La niñera de nacionalidad argentina no tenía sus papeles en orden y saltó la ficha cuando intentaba subirse al avión.
Lick, de 30 años, es de Buenos Aires pero se mudó a los Estados Unidos en marzo de 2023 con una visa de estudiante. La vida la llevó por por un camino más allá de los libros y se quedó a vivir en Filadelfia, aún cuando su permiso de residencia exiró.
Desde su entorno en el país del norte expresaron sorpresa por el estatus migratorio actual de la joven, pero el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó a su familia en Argentina que se había vencido el plazo autorizado por su visa para estar en el país.
Resulta que cuando Iliana intentó subirse al avión en Filadelfia presentó su documentación y el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, sus siglas en inglés) la detuvo en el acto.
Una vez bajo arresto la joven pudo llamar por teléfono a su pareja, Steven Melchiorre, y llorando le explicó que estaba detenida. Luego fue trasladada a un centro de detención de ICE.
Cuál es el estatus migratorio de Iliana Lick
Una vez cumplido el plazo de su visa de estudiante Iliana comenzó el trámite para radicarse en los Estados Unidos de manera legal. La joven asistió a cada audiencia e hizo cada trámite a los efectos, según explicó su pareja.
Melchiorre también señaló que Lick paga sus impuestos y observa la ley local, pero desde el Departamento de Seguridad Nacional insistieron en que tener un permiso de trabajo o la constancia de una solicitud migratoria en trámite no es suficiente para evitar la detención por parte de ICE.
En un intento por lograr la liberación de Lick sus allegados y las familias para las que trabajó como niñera en Estados Unidos iniciaron una campaña para recaudar fondos en la plataforma Go Fund Me para poder costear no sólo los abogados sino también la fianza.
Algunos de sus exempleadores, e incluso los actuales, emitieron testimonios sobre la niñera y su trato con los pequeños de la casa porque "para ellos, Iliana no es solo una cuidadora, es parte de la familia".
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