Quién es Iliana Lick, la niñera argentina que fue detenida por agentes de ICE en Estados Unidos

Cuál es el estatus migratorio de Iliana Lick

Una vez cumplido el plazo de su visa de estudiante Iliana comenzó el trámite para radicarse en los Estados Unidos de manera legal. La joven asistió a cada audiencia e hizo cada trámite a los efectos, según explicó su pareja.

Melchiorre también señaló que Lick paga sus impuestos y observa la ley local, pero desde el Departamento de Seguridad Nacional insistieron en que tener un permiso de trabajo o la constancia de una solicitud migratoria en trámite no es suficiente para evitar la detención por parte de ICE.

En un intento por lograr la liberación de Lick sus allegados y las familias para las que trabajó como niñera en Estados Unidos iniciaron una campaña para recaudar fondos en la plataforma Go Fund Me para poder costear no sólo los abogados sino también la fianza.

Algunos de sus exempleadores, e incluso los actuales, emitieron testimonios sobre la niñera y su trato con los pequeños de la casa porque "para ellos, Iliana no es solo una cuidadora, es parte de la familia".