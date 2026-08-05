"ICE me arrestó": el relato del novio de la niñera argentina detenida en Estados Unidos en pleno Mundial 2026
Mientras la joven está alojada en Nuevo México, su pareja y las familias que la empleaban denuncian un operativo impiadoso en pleno endurecimiento migratorio.
El destino que parecía una fiesta se transformó de manera abrupta en una pesadilla judicial en Estados Unidos. Lo último que Steven Melchiorre hizo antes de despedirse de su pareja, la niñera argentina Iliana Lick, fue dejarla en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, donde la arrestarían.
La joven argentina de 30 años se disponía a abordar un vuelo rumbo a Kansas City para alentar a la Selección en el Mundial 2026, pero apenas unos minutos más tarde, una llamada telefónica quebró por completo la tranquilidad de su hogar.
"Lloraba sin parar. Me dijo: 'ICE me arrestó. Estoy en el centro de detención de Filadelfia'", relató Melchiorre al recordar en diálogo con la cadena CBS News la conmocionante comunicación con su novia, con quien convive desde hace dos años en territorio estadounidense.
Entre el arraigo cotidiano y el choque con la versión oficial en Estados Unidos
Para la pareja, el golpe fue absoluto. La detención, concretada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 11 de julio, tomó por completa sorpresa al entorno de la niñera.
Según explicó Melchiorre, Lick había ingresado legalmente al país y transitaba instancias de regularización para asentar su permanencia. "Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió un delito, nunca dejó de cumplir con sus obligaciones. Fue una sorpresa que la arrestaran", enfatizó.
Sin embargo, la postura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expuso un panorama normativo adverso: el organismo oficial retrucó que la argentina ingresó originalmente el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país una vez vencido el plazo de su visado.
A la par, aclararon que poseer una solicitud migratoria en trámite o permisos de trabajo pendientes no exime por sí solo de una medida de arresto.
Más allá de las controversias administrativas, el costado humano de la historia quedó reflejado en el vínculo que la joven forjó en su comunidad laboral. Carolyn Bavington, madre de los niños a los que Iliana cuidaba como niñera, admitió el desconcierto que generó la noticia.y expresó: "Sentimos muchas emociones. Estuvimos tristes, enojados y asustados. Tratamos de encontrar la manera de ayudar".
Endurecimiento de controles y un futuro incierto
El arresto de Lick se inscribe en un escenario de fuerte ajuste y mayor rigurosidad en los controles fronterizos impulsados por la administración de Donald Trump, con operativos recrudecidos en terminales aéreas de todo el país.
Actualmente, la ciudadana argentina se encuentra alojada en un centro de detención federal ubicado en Nuevo México, mientras su pareja encabeza junto a familiares y amigos una colecta solidaria para costear los honorarios de los letrados. Aunque aguardan un guiño de la justicia para conseguir la libertad bajo fianza, la sombra de una eventual deportación sigue latente.
"Es muy duro ver que alguien que está tan arraigado a una comunidad, que simplemente iba a viajar para ver un partido de la Argentina, termine siendo arrestado en un aeropuerto", concluyó Melchiorre con profunda angustia.
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