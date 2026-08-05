"ICE me arrestó": el relato del novio de la niñera argentina detenida en Estados Unidos en pleno Mundial 2026

Sin embargo, la postura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expuso un panorama normativo adverso: el organismo oficial retrucó que la argentina ingresó originalmente el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país una vez vencido el plazo de su visado.

A la par, aclararon que poseer una solicitud migratoria en trámite o permisos de trabajo pendientes no exime por sí solo de una medida de arresto.

Más allá de las controversias administrativas, el costado humano de la historia quedó reflejado en el vínculo que la joven forjó en su comunidad laboral. Carolyn Bavington, madre de los niños a los que Iliana cuidaba como niñera, admitió el desconcierto que generó la noticia.y expresó: "Sentimos muchas emociones. Estuvimos tristes, enojados y asustados. Tratamos de encontrar la manera de ayudar".

Endurecimiento de controles y un futuro incierto

El arresto de Lick se inscribe en un escenario de fuerte ajuste y mayor rigurosidad en los controles fronterizos impulsados por la administración de Donald Trump, con operativos recrudecidos en terminales aéreas de todo el país.

Actualmente, la ciudadana argentina se encuentra alojada en un centro de detención federal ubicado en Nuevo México, mientras su pareja encabeza junto a familiares y amigos una colecta solidaria para costear los honorarios de los letrados. Aunque aguardan un guiño de la justicia para conseguir la libertad bajo fianza, la sombra de una eventual deportación sigue latente.

"Es muy duro ver que alguien que está tan arraigado a una comunidad, que simplemente iba a viajar para ver un partido de la Argentina, termine siendo arrestado en un aeropuerto", concluyó Melchiorre con profunda angustia.