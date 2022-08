Hallan muerto al mayor estafador de la historia de los Estados Unidos

Quién era Steven Hoffenberg

Steven Hoffenberg fue propietario del diario The New York Post y socio durante mucho tiempo del fallecido magnate Jeffrey Epstein en la firma Towers Financial, que se declaró en bancarrota en 1993 tras revelarse un fraude que afectó a casi 3.000 inversores.

El financiero fue detenido en 1994, enjuiciado y en 1997 condenado a 20 años de prisión, de los que cumplió 18, y a pagar compensaciones por valor de 476 millones de dólares. Epstein, por su parte, nunca fue acusado a pesar de ser delatado por su socio.

Según se estableció en el juicio que condenó a Hoffenberg, el multimillonario fraude se llevaba a cabo tras la fachada de una agencia de cobro de deudas que él había fundado y presidía, Towers Financial, que en realidad escondía un sistema Ponzi, similar al organizado localmente por Generación Zoe.

Los cerca de 3.000 inversores fueron estafados por unos 476 millones de dólares. Se trató de "uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia", según indicó entonces la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés).

El destino de Jeffrey Epstein

Aunque no sufrió ninguna consecuencia por su participación en el esquema Ponzi que instrumentó con su socio, Jeffrey Epstein fue detenido en 2019 por acusaciones de abusos y tráfico sexual. En agosto de ese año se suicidó en la celda de una prisión de Nueva York, donde estaba detenido preventivamente.

Inmensamente rico y vinculado estrechamente con personalidades de los negocios y de la política, como Donald Trump, se le atribuía liderar una red internacional de tráfico de menores, cuyas víctimas tenían entre 13 y 15 años que debían mantener relaciones con los clientes de Epstein, entre quienes estaban miembros de la familia real inglesa.