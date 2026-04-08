Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz para todos los buques mientras sigue la tensión con Washington

Durante la jornada Israel lanzó lo que denominó "la mayor oleada de ataques contra Hezbolá", que provocó la ruina de Beirut y causó cientos de víctimas, entre muertos y heridos.

La operación "sorpresa", denominada "Oscuridad Eterna", fue contra "cientos de terroristas", anunció el ministro de Defensa, Israel Katz.

Tensión en Medio Oriente: ¿Irán vuelve a bloquear el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel al Líbano? Tensión en Medio Oriente: ¿Irán vuelve a bloquear el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel al Líbano?

Teherán cumplió con su palabra de retirarse de la mesa de negociación y cerrar el estrecho de Ormuz si las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuaban sus ataques en el Líbano.

El cierre del estrecho obligó a retroceder a los buques que intentaban pasar por allí, según infirmó la agencia oficial iraní Press TV.

Datos de rastreo marítimo citados por ese medio mostraron que el buque petrolero Auroura, el cual se dirigía hacia la salida de la vía navegable, repentinamente cambió de rumbo cerca de la costa de Musandam y dio un giro de 180 grados, con lo que se internó en el Golfo.

El informe añadió que la maniobra ocurrió en una de las secciones "más delicadas" de la ruta internacional de navegación, entre la isla Larak y la península de Musandam, "una zona considerada altamente estratégica debido al intenso tráfico de transporte de energéticos y a su importancia geopolítica".

guerra estrecho de Ormuz

Esto se produce luego de que la agencia de noticias semioficial iraní Fars indicara hoy con anterioridad que el movimiento de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz se había detenido de forma simultánea con los ataques letales más recientes por parte de Israel contra Líbano.

De acuerdo con Fars, después de que se logró el cese al fuego, Teherán permitió a dos buques petroleros atravesar de forma segura el estrecho de Ormuz.