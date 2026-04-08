Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz para todos los buques mientras sigue la tensión con Washington
En el mismo día en que Israel atacó el Líbano y el vicepresidente de los Estados Unidos viajó a Pakistán para negociar la paz, Teherán volvió a cerrar el paso.
Este miércoles probó ser una jornada intensa en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán con una serie de acontecimientos que incluyó bombardeos al Líbano por parte de Tel Aviv y la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz para todos los buques petroleros.
El estrecho de Ormuz es un paso marítimo clave por el que se transporta el 20% del petróleo y hasta este miércoles Irán permitía el paso de buques de prácticamente cualquier banera, menos la de Estados Unidos e Israel.
La cuestión llegó a tal punto de tensión que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el domingo pasado con cometer un genocidio en Irán.
Pero el martes de esta semana Trump anunció que había aceptado "suspender el bombardeo y los ataques contra Irán durante un período de dos semanas", y añadió que la decisión se encuentra "sujeta a" que Irán acepte la reapertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.
El mandatario incluso designó a su vicepresidente, JD Vance, y a sus asesores Steve Witkoff y Jared Kushner como interlocutores para representar al país en las negociaciones con el presidente del Parlamento de Irán, Bagher Ghalibaf, en Islamabad, Pakistán.
Durante la jornada Israel lanzó lo que denominó "la mayor oleada de ataques contra Hezbolá", que provocó la ruina de Beirut y causó cientos de víctimas, entre muertos y heridos.
La operación "sorpresa", denominada "Oscuridad Eterna", fue contra "cientos de terroristas", anunció el ministro de Defensa, Israel Katz.
Teherán cumplió con su palabra de retirarse de la mesa de negociación y cerrar el estrecho de Ormuz si las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuaban sus ataques en el Líbano.
El cierre del estrecho obligó a retroceder a los buques que intentaban pasar por allí, según infirmó la agencia oficial iraní Press TV.
Datos de rastreo marítimo citados por ese medio mostraron que el buque petrolero Auroura, el cual se dirigía hacia la salida de la vía navegable, repentinamente cambió de rumbo cerca de la costa de Musandam y dio un giro de 180 grados, con lo que se internó en el Golfo.
El informe añadió que la maniobra ocurrió en una de las secciones "más delicadas" de la ruta internacional de navegación, entre la isla Larak y la península de Musandam, "una zona considerada altamente estratégica debido al intenso tráfico de transporte de energéticos y a su importancia geopolítica".
Esto se produce luego de que la agencia de noticias semioficial iraní Fars indicara hoy con anterioridad que el movimiento de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz se había detenido de forma simultánea con los ataques letales más recientes por parte de Israel contra Líbano.
De acuerdo con Fars, después de que se logró el cese al fuego, Teherán permitió a dos buques petroleros atravesar de forma segura el estrecho de Ormuz.
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