Absolvieron a los cinco turistas argentinos que habían sido acusados de robar en Miami

La causa se inició a comienzos de diciembre, cuando fueron detenidos acusados de robar a través de la modalidad mecheros en el paseo de compras estadounidense Dolphin Mall.

Durante la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer quien fijó una fianza de 4.000 dólares por cada uno para liberarlos, ya que todos tenían pasajes de regreso a la Argentina.

El jueves 4 de diciembre los acusados volvieron al país -vía Santiago de Chile-, y desde allí se trasladaron en vehículos particulares a la ciudad de Mendoza, donde se quedaron hasta el conocimiento de su absolución cuatro meses después.

Según indicó Castillo, los mendocinos podrán regresar a Estados Unidos sin ningún impedimento: “No tendrán ningún tipo de inconveniencia en el visado”.