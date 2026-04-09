Irán aseguró que Líbano está incluido en la tregua con Estados Unidos y advirtió por "fuertes respuestas"

Israel libano

El presidente de Irán Masud Pezeshkian advirtió además este jueves que la continuación de los bombardeos de Israel contra Líbano a pesar del acuerdo de alto el fuego anunciado el miércoles entre Washington y Teherán "hará que las negociaciones carezcan de sentido", después de que Pakistán confirmara que delegaciones de ambos países se reunirán el viernes en Islamabad para intentar lograr un acuerdo final.

"Las repetidas agresiones de la entidad sionista contra Líbano son una violación flagrante del acuerdo inicial de alto el fuego y una peligrosa señal de engaño y falta de compromiso con un potencial acuerdo", advirtió el mandatario iraní en redes sociales, después de que las fuerzas israelíes lanzaran el miércoles una intensa oleada de bombardeos que dejó más de 250 muertos y un millar de heridos en territorio libanés.

Y siguió: "nuestros dedos permanecen en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses".

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