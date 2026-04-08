Fotos al 100: así se ve la Luna desde la cápsula Orión de la misión Artemis II

la via lactea NASA Artemis II

El eclipe solar producido cuando la Luna quedó entre la cápsula de la NASA y la Tierra (el punto luminoso sobre la cápsula es Orión y el punto luminoso debajo de la luna es Marte):

eclipse solar orion marte saturno NASA Artemis II

La "foto grupal" de Artemis II: aparecen la cápsula de la NASA, la Luna y la Tierra justo detrás.

Orion Luna Tierra NASA Artemis II

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen (ella es la primera mujer en rodear la Luna y él, el primer canadiense con ese honor).

NASA Artemis II crew

Lo que se veía desde la ventana de Orión mientras la tripulación "daba la vuelta" por el lado oscuro de la Luna.

Luna por la ventana NASA Artemis II

La claridad de los cráteres de la Luna: durante la misión Artemis II se logró registrar el momento en que se produjeron impactos de meteoritos contra la superficie lunar.

crateres de la Luna NASA Artemis II

La Cuenca Oriental, o Mare Orientale, es el cráter más promintente de la Luna y hasta ahora nunca se había visto completo.

En la foto se ve nítida la parte inferior de la Luna, con sus "zonas oscuras" producto de la lava que surgió hace miles de millones de años en una erupción que cambiaría para siempre la cara del satélite.

cuenta oriental Luna NASA Artemis II

El 7 de abril la tripulación de Orión capturó una imagen de la Luna que la muestra iluminada por un halo que podría ser la corona solar, la luz zodiacal o una mezcla de ambas.

Desde la perspectiva de la misión Artemis II, la Luna sostuvo el eclipse durante 54 minutos, un récord en tiempos terrestres.

Por otra parte, hacia la izquierda de la foto se puede observar un punto brillante que no es otra cosa que el planeta Venus, uno de los pocos que se pueden ver desde la superficie terrestre en noches claras.