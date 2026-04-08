Fotos al 100: así se ve la Luna desde la cápsula Orión de la misión Artemis II
El viaje alredeor de la Luna está llegando a su fin con hitos científicos y mucha poesía, ahora en forma de imágenes que la NASA publicó para la posteridad.
La misión Artemis II cumplió esta semana un hito en la historia de la investigación del espacio exterior: los astronautas de la cápsula Orión sobrevolaron la oscura oculta de la Luna y tomaron fotografías que la NASA ya compartió a través de su Flickr oficial.
La agencia espacial estadounidense sigue de cerca los acontecimientos a bordo de Orión -y alrededor de la Luna-, aún durante los 40 minutos que la tripulación estuvo incomunicada mientras transitaba "por detrás" del satélite natural de nuestro planeta.
El equipo del Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston, Texas, retomó contacto con el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen y en seguida dieron con las imágenes obtenidas entre el 6 y 7 de abril (calendario terrestre).
La cara oscura de la Luna, tomada el 6 de abril por la tripulación de la misión Artemis II:
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, vista con claridad desde la cápsula Orión:
El eclipe solar producido cuando la Luna quedó entre la cápsula de la NASA y la Tierra (el punto luminoso sobre la cápsula es Orión y el punto luminoso debajo de la luna es Marte):
La "foto grupal" de Artemis II: aparecen la cápsula de la NASA, la Luna y la Tierra justo detrás.
El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen (ella es la primera mujer en rodear la Luna y él, el primer canadiense con ese honor).
Lo que se veía desde la ventana de Orión mientras la tripulación "daba la vuelta" por el lado oscuro de la Luna.
La claridad de los cráteres de la Luna: durante la misión Artemis II se logró registrar el momento en que se produjeron impactos de meteoritos contra la superficie lunar.
La Cuenca Oriental, o Mare Orientale, es el cráter más promintente de la Luna y hasta ahora nunca se había visto completo.
En la foto se ve nítida la parte inferior de la Luna, con sus "zonas oscuras" producto de la lava que surgió hace miles de millones de años en una erupción que cambiaría para siempre la cara del satélite.
El 7 de abril la tripulación de Orión capturó una imagen de la Luna que la muestra iluminada por un halo que podría ser la corona solar, la luz zodiacal o una mezcla de ambas.
Desde la perspectiva de la misión Artemis II, la Luna sostuvo el eclipse durante 54 minutos, un récord en tiempos terrestres.
Por otra parte, hacia la izquierda de la foto se puede observar un punto brillante que no es otra cosa que el planeta Venus, uno de los pocos que se pueden ver desde la superficie terrestre en noches claras.
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