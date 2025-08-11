Las gotas aprobadas por la FDA que prometen mejorar la visión de cerca sin usar anteojos
Un nuevo tratamiento oftálmico a base de aceclidina ofrece una mejora temporal en la visión de cerca para quienes padecen presbicia incipiente, aunque especialistas advierten sobre sus limitaciones y posibles inconvenientes.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio luz verde a un producto que podría cambiar la rutina de muchas personas con vista cansada. Se trata de VIZZ, unas gotas oftálmicas desarrolladas por la farmacéutica Lenz, formuladas con aceclidina, un compuesto que ya se utilizaba en Europa desde la década de 1970 para tratar el glaucoma.
Su mecanismo consiste en contraer levemente el iris, generando un efecto óptico que mejora el enfoque en distancias cortas durante aproximadamente diez horas. El oftalmólogo Jesús Téllez Vázquez explicó que este fármaco actúa de manera selectiva sobre la pupila, aumentando la profundidad de foco sin alterar el músculo ciliar.
Esta particularidad reduce los efectos adversos que presentaban otros medicamentos con objetivos similares, como dolores de cabeza o riesgo elevado de desprendimiento de retina. Se administra una vez al día y, según el laboratorio, ofrece un perfil de tolerancia más favorable que sus predecesores.
Sin embargo, no todo es optimismo: Téllez subraya que la aprobación se basa en un único ensayo clínico sólido, lo que obliga a observar con atención su desempeño en la práctica real. Además, la doctora Maria Isabel Canut, presidenta de la Societat Catalana de Oftalmologia, advierte que no se trata de una solución definitiva para dejar de usar gafas. El efecto depende mucho de las condiciones de luz, y en ambientes oscuros o durante la conducción nocturna puede dificultar la visión lejana.
La presbicia es el defecto visual más común en adultos a partir de los 45 años, y afecta a millones de personas. VIZZ se presenta como una opción puntual para casos iniciales de una a una dioptría y media y sin otros problemas de refracción. En esos casos, podría ser útil para ocasiones específicas, como eventos sociales o actividades en las que se prefiera prescindir de gafas.
Está previsto que las gotas se comercialicen en Estados Unidos a finales de este año. Para su llegada a Europa, la compañía deberá solicitar autorización a la Agencia Europea del Medicamento, donde la aceclidina ya cuenta con aprobación para tratar la hipertensión ocular y el glaucoma.
