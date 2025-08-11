Las gotas aprobadas por la FDA que prometen mejorar la visión de cerca sin usar anteojos

anteojos lentes

Sin embargo, no todo es optimismo: Téllez subraya que la aprobación se basa en un único ensayo clínico sólido, lo que obliga a observar con atención su desempeño en la práctica real. Además, la doctora Maria Isabel Canut, presidenta de la Societat Catalana de Oftalmologia, advierte que no se trata de una solución definitiva para dejar de usar gafas. El efecto depende mucho de las condiciones de luz, y en ambientes oscuros o durante la conducción nocturna puede dificultar la visión lejana.