Horror en Estados Unidos: ocho menores fueron asesinados en un tiroteo en Luisana

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, calificó el episodio como "una situación trágica" y expresó su pesar por lo ocurrido.

Tiroteo en Kiev: un hombre mató a seis personas, tomó rehenes y fue abatido por la policía

Un violento episodio sacudió este sábado a Kiev, Ucrania, donde un hombre armado asesinó a seis personas y dejó al menos diez heridos antes de atrincherarse con rehenes en un comercio. El hecho ocurrió en el distrito de Holosiivskyi, en el sur de la ciudad, y generó un amplio operativo policial.

Tras el ataque inicial en la vía pública, el agresor se refugió en un supermercado cercano, donde mantuvo cautivas a varias personas. Equipos especiales de la policía intentaron negociar durante unos 40 minutos, pero no lograron que depusiera su actitud.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, explicó cómo se desarrollaron los hechos: “Tratamos de persuadirlo, sabiendo que probablemente había una persona herida dentro. Incluso ofrecimos llevar torniquetes para detener el sangrado, pero no respondió. En consecuencia, se dio la orden de neutralizarlo”.

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Ante la falta de respuesta, las fuerzas de seguridad ingresaron al lugar, donde el hombre abrió fuego contra los agentes. En ese momento fue abatido.

Según informó el fiscal general Ruslan Kravchenko, el sospechoso era un hombre de 58 años nacido en Moscú. De acuerdo con los primeros reportes, utilizó “un arma automática” para llevar adelante el ataque.

Además, Klymenko indicó que el agresor tenía el arma registrada legalmente y que meses atrás había iniciado trámites para renovar el permiso: “Presentó un certificado médico. También había presentado una solicitud para renovar su permiso para el arma. Eso es todo lo que podemos decir por ahora”.

Durante el operativo, cuatro personas que permanecían retenidas lograron ser rescatadas. Las autoridades confirmaron que los heridos están siendo asistidos y que continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se expresó públicamente tras el hecho: “Me acaba de informar el ministro del Interior de Ucrania, Íhor Klimenko, sobre la eliminación en Kiev del atacante que abrió fuego contra personas. Se están aclarando todas las circunstancias".

Además, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró: “Confiamos en una investigación rápida. Están trabajando los investigadores de la Policía Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania. He ordenado al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional de Ucrania que proporcionen a la sociedad toda la información verificada en este caso”.

Las autoridades continúan trabajando para reconstruir la secuencia completa del ataque, mientras la ciudad permanece conmocionada por uno de los episodios más graves de violencia reciente.