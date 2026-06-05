Estados Unidos: el actor James Handy murió apuñalado en su residencia de Los Ángeles
El sospechoso fue identificado como Michael Gledhill, de 44 años, quien convivía en la misma casa junto a su madre (la novia de Handy).
El actor estadounidense James Handy fue asesinado a puñaladas a los 81 años en su residencia de Tarzana, Los Ángeles.
El trágico incidente ocurrió el pasado 3 de junio y el principal sospechoso por el crimen es el hijo de su pareja.
Las autoridades encontraron al actor inconsciente en el jardín delantero de su propiedad con una herida de arma blanca en el pecho.
Tras el hallazgo, fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde se confirmó su deceso.
El sospechoso fue identificado como Michael Gledhill, de 44 años, quien convivía en la misma casa junto a su madre (la novia de Handy).
El propio agresor llamó al servicio de emergencias y declaró: “Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado”.
Gledhill se encuentra detenido bajo fianza de dos millones de dólares.
La trayectoria de James Handy
Handy acumuló casi 150 créditos a lo largo de cinco décadas de carrera, destacando principalmente en roles secundarios de producciones muy populares como el exterminador de plagas en la versión original de Jumanji (1995) y al cantinero Jimmy en Top Gun: Maverick (2022) junto a Tom Cruise.
En televisión, participó en reconocidas series policiales y dramáticas como NYPD Blue, Criminal Minds, Beverly Hills 90210, NCIS: Los Ángeles y La Ley y el Orden.
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