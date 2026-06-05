Estados Unidos: el actor James Handy murió apuñalado en su residencia de Los Ángeles

El propio agresor llamó al servicio de emergencias y declaró: “Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado”.

Gledhill se encuentra detenido bajo fianza de dos millones de dólares.

James Handy

La trayectoria de James Handy

Handy acumuló casi 150 créditos a lo largo de cinco décadas de carrera, destacando principalmente en roles secundarios de producciones muy populares como el exterminador de plagas en la versión original de Jumanji (1995) y al cantinero Jimmy en Top Gun: Maverick (2022) junto a Tom Cruise.

En televisión, participó en reconocidas series policiales y dramáticas como NYPD Blue, Criminal Minds, Beverly Hills 90210, NCIS: Los Ángeles y La Ley y el Orden.