Tiene 27 años y con una inversión de US$7.000 armó un negocio disruptivo que factura más de US$76.745 por año

Aunque la joven de 27 años confiesa que siente culpa al tomarse horas de descanso, disfruta enormemente de su labor diaria, al punto de dormir junto a dos teléfonos y su computadora portátil con el volumen alto para no perder llamados. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, las mujeres representan menos del 1% de los trabajadores de instalación, mantenimiento y reparación en Estados Unidos, lo que convierte a su compañía en un espacio único en el mercado.