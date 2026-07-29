Tiene 27 años y con una inversión de US$7.000 armó un negocio disruptivo que factura más de US$76.745 por año
Sahar Yona fundó un innovador negocio de cerrajería en Nueva York, logrando facturar enormes sumas de dinero cada año tras una compra inicial.
La emprendedora Sahar Yona demostró que, con algo de audacia, es posible construir un exitoso negocio desde cero. Tras invertir en herramientas, se convirtió en una destacada cerrajera que asiste a mujeres y hombres durante las 24 horas en la inmensa ciudad de Nueva York.
Una modesta inversión inicial para un negocio disruptivo
Sahar comenzó su carrera por casualidad cuando se presentó para un puesto de recepcionista en 2021. Tras recibir el consejo de obtener su licencia, invirtió 7.000 dólares para adquirir su propio set de herramientas. En julio de 2025, lanzó su compañía llamada Locksmith Girl of NYC, brindando servicios residenciales y comerciales.
El salto a la fama de su emprendimiento ocurrió gracias a las redes sociales, donde su propuesta ganó muchísima tracción:
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Publicó un video en TikTok invitando a las mujeres a contactarla si se sentían inseguras llamando a un cerrajero hombre durante la noche.
El contenido acumuló rápidamente más de 600.000 visualizaciones y disparó la cantidad de consultas de clientes.
Actualmente realiza hasta 60 trabajos por semana, superando con creces el salario promedio de 76.745 dólares anuales que perciben los cerrajeros del estado de Nueva York.
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Aunque la joven de 27 años confiesa que siente culpa al tomarse horas de descanso, disfruta enormemente de su labor diaria, al punto de dormir junto a dos teléfonos y su computadora portátil con el volumen alto para no perder llamados. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, las mujeres representan menos del 1% de los trabajadores de instalación, mantenimiento y reparación en Estados Unidos, lo que convierte a su compañía en un espacio único en el mercado.
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