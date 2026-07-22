Piden juicio político contra Hebe Casado por sus dichos racistas contra Francia en el Mundial 2026

El oficialismo ya bloqueó y rechazó sobre tablas un proyecto de repudio presentado por la oposición en el Senado y, si bien la Cámara de Diputados debe darle ingreso formal al pedido de juicio político, legisladores oficialistas ya anticiparon que no contará con el respaldo necesario para avanzar dado que mantienen la mayoría parlamentaria.

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Repudio de Francia a las declaraciones racistas de Hebe Casado

Por sus dichos, el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, declaró Casado "persona non grata" y el país galo advirtió que el racismo es un delito y cortó el diálogo oficial con Mendoza.

Ante el conflicto diplomático, el gobernador Alfredo Cornejo se vio obligado a enviar disculpas formales a la embajada francesa.