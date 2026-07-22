Piden juicio político contra Hebe Casado por sus dichos racistas contra Francia en el Mundial 2026
La solicitud la encabeza un abogado y exsenador radicales.
Un grupo de dirigentes de la UCR presentó un pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por sus declaraciones racistas y xenófobas formuladas durante el Mundial 2026, cuando calificó a la Selección de Francia como un "equipo africano flojo de modales" tras su partido contra Paraguay.
La solicitud la encabeza el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela y el exdiputado Juan Fernando Armagnague, quienes la ingresaron formalmente a la Cámara de Diputados de la provincia cuyana.
En su solicitud, Mathis Escorihuela y Armagnague invocan el artículo 109 de la Constitución de Mendoza, el cual prevé el juicio político para las máximas autoridades provinciales si incurren en mal desempeño de sus funciones y presentan desorden de conducta.
Además, basan la presentación en la violación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Ley Nacional Antidiscriminatoria 23.592; y argumentan que las declaraciones de Casado perjudican la cooperación económica de Mendoza con Francia y la Unión Europea.
Para que el juicio político prospere y derive en una destitución o separación del cargo, la iniciativa requiere votos de dos tercios de los miembros de ambas cámaras.
El oficialismo ya bloqueó y rechazó sobre tablas un proyecto de repudio presentado por la oposición en el Senado y, si bien la Cámara de Diputados debe darle ingreso formal al pedido de juicio político, legisladores oficialistas ya anticiparon que no contará con el respaldo necesario para avanzar dado que mantienen la mayoría parlamentaria.
Repudio de Francia a las declaraciones racistas de Hebe Casado
Por sus dichos, el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, declaró Casado "persona non grata" y el país galo advirtió que el racismo es un delito y cortó el diálogo oficial con Mendoza.
Ante el conflicto diplomático, el gobernador Alfredo Cornejo se vio obligado a enviar disculpas formales a la embajada francesa.
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