Horror en París: cuatro hombres violaron a una nena de 13 años en el baño de un reconocido restaurante

La policía de París ha detenido a cuatro hombres bajo la sospecha de haber cometido una violación contra una menor de 13 años en el baño de un restaurante KFC, ubicado en el centro comercial Westfield Forum des Halles. El hecho ocurrió el pasado lunes 1 de diciembre, cerca de las 23 horas, y fue la propia víctima quien -entre lágrimas- reveló lo sucedido a otras personas, quienes no dudaron en acudir a las autoridades.