Novak Djokovic se despidió prematuramente de Roland Garros: ¿adiós para siempre?

“Fue un partido increíble”, aseguró por su parte el ex número 1 del mundo (4° en la actualidad), señalando que “obviamente es duro perder después de estar dos sets arriba, pero todo el mérito para Joao, que realmente mereció ganar el partido”.

“Creo que, sin ninguna duda, fue el mejor jugador en los momentos importantes de esos cruciales cuarto y quinto sets. Hubo intercambios y puntos increíbles. Encontró golpes extraordinarios, pegados a las líneas. Fue simplemente asombroso de su parte. Obviamente no es ideal para mí enfrentar a un jugador que está rindiendo a ese nivel, pero tampoco creo que haya hecho demasiadas cosas mal en mi juego. Simplemente, él fue mejor”, indicó le serbio.

djokovic-roland-garros-2026-r3-reaction Novak Djokovic en Roland Garros.

Sobre el abrazo y las palabras que cruzaron al finalizar el histórico partido, Djokovic dijo que “lo felicité y le dije que merecía ganar y que había jugado un partido increíble, que debía sentirse orgulloso de sí mismo… Le deseé buena suerte para el resto del torneo”.

“El nivel de tenis que le hemos visto desplegar ha generado mucha expectativa a su alrededor, y creo que hoy todos vimos por qué existe esa expectativa. Sí, el nivel fue impresionante”, sentenció quien, para muchos, es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis, sino el mejor.