Novak Djokovic se despidió prematuramente de Roland Garros: ¿adiós para siempre?
El serbio jugó un partido maratónico ante el brasileño Joao Fonseca, quien durante casi cinco horas debió desplegar todo su talento para derrotar al ex N°1.
La de este viernes fue una jornada histórica en París: después de casi cinco horas de juego, el joven brasileño Joao Fonseca vivió su día de gloria al derrotar a Novak Djokovic por la tercera ronda de Roland Garros, torneo al que tal vez el balcánico de 39 años tal vez no regreso sino como espectador, aunque él no ha dado señales de retiro.
Tras una extenuante y dramática batalla que duró exactamente cuatro horas y 53 minutos, el resultado final fue de 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 para la promesa carioca que promete alcanzar nuevos récords en este “grand slam” que representa la cúspide del tenis sobre polvo de ladrillo.
“Cuando gané el cuarto set, yo ya estaba cansado. El quinto set fue puro corazón. Ni siquiera podía pensar. Solo intentaba seguir adelante. Sí, creo que cuando gané el tercer set empecé a creer un poco más”, declaró al chico brasileño de 19 años que hoy está 30° en ranking ATP pero seguramente avanzará varios puestos una vez concluido el torneo parisino.
Dos décadas más joven que Djokovic, dijo que “es difícil jugar contra él porque parece que coloca la pelota exactamente donde quiere… A veces la pelota viene lenta y profunda, y necesitás mantener el trabajo de pies y golpear fuerte. El tipo nunca se rinde. Tiene 39 años y siento que tiene 20. Es simplemente increíble”, expresó el chico nacido en Río de Janeiro.
“Fue un partido increíble”, aseguró por su parte el ex número 1 del mundo (4° en la actualidad), señalando que “obviamente es duro perder después de estar dos sets arriba, pero todo el mérito para Joao, que realmente mereció ganar el partido”.
“Creo que, sin ninguna duda, fue el mejor jugador en los momentos importantes de esos cruciales cuarto y quinto sets. Hubo intercambios y puntos increíbles. Encontró golpes extraordinarios, pegados a las líneas. Fue simplemente asombroso de su parte. Obviamente no es ideal para mí enfrentar a un jugador que está rindiendo a ese nivel, pero tampoco creo que haya hecho demasiadas cosas mal en mi juego. Simplemente, él fue mejor”, indicó le serbio.
Sobre el abrazo y las palabras que cruzaron al finalizar el histórico partido, Djokovic dijo que “lo felicité y le dije que merecía ganar y que había jugado un partido increíble, que debía sentirse orgulloso de sí mismo… Le deseé buena suerte para el resto del torneo”.
“El nivel de tenis que le hemos visto desplegar ha generado mucha expectativa a su alrededor, y creo que hoy todos vimos por qué existe esa expectativa. Sí, el nivel fue impresionante”, sentenció quien, para muchos, es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis, sino el mejor.
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