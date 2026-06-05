Horacio Zeballos vuelve a ilusionarse en París: jugará otra final de Roland Garros
El tenista argentino y el español Marcel Granollers superaron a la pareja italiana compuesta por Simone Bolelli y Andrea Vavassori y quedaron a un triunfo de defender el título conseguido el año pasado.
Horacio Zeballos continúa escribiendo algunas de las páginas más importantes de su carrera en el circuito profesional. Este viernes, el marplatense logró clasificarse nuevamente a la final de dobles de Roland Garros junto al español Marcel Granollers, consolidando una de las sociedades más exitosas de los últimos años en la especialidad.
La dupla conformada por el argentino y el español, máximos favoritos del torneo, se impuso en semifinales ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6 (4) y 6-4 en un encuentro que exigió concentración y firmeza en los momentos decisivos. Gracias a esa victoria, ambos quedaron a un paso de defender el título que conquistaron en la edición anterior del certamen parisino.
El partido mostró la solidez que caracteriza a Zeballos y Granollers. Aunque el primer set se presentó parejo y debió resolverse en el tie-break, la pareja hispano-argentina logró marcar diferencias en los puntos importantes y administró con inteligencia cada oportunidad. En la segunda manga, mantuvieron la regularidad y cerraron el encuentro sin mayores sobresaltos para sellar el pase a una nueva definición.
La final representará un desafío de máxima exigencia. Del otro lado de la red estarán el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, segundos preclasificados del torneo y una de las parejas más fuertes del circuito. Ambos llegan a la instancia decisiva tras una destacada campaña y prometen una batalla de alto nivel sobre el polvo de ladrillo de la cancha Philippe Chatrier.
Para Zeballos, esta nueva clasificación reafirma su lugar entre los mejores doblistas del mundo. El argentino viene acumulando éxitos importantes junto a Granollers y atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional. La dupla ya dejó una huella importante en el circuito al conquistar Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos durante la temporada pasada, logros que los posicionaron entre las referencias de la especialidad.
En el caso de Granollers, la final tendrá un significado especial. Será la tercera vez que dispute el partido decisivo en Roland Garros. Ya había alcanzado esa instancia en 2014 junto a Marc López, aunque en aquella oportunidad no pudo quedarse con el trofeo. Diez años después logró la revancha junto a Zeballos y ahora buscará sumar una nueva consagración en París.
Con la posibilidad de conquistar su tercer Grand Slam como pareja, Zeballos y Granollers afrontarán una definición que puede seguir ampliando un legado construido a base de regularidad, experiencia y grandes actuaciones en los escenarios más importantes del tenis mundial. El argentino volverá a tener la oportunidad de levantar uno de los trofeos más prestigiosos del deporte y sumar otro capítulo inolvidable a una carrera que continúa dando frutos en la elite internacional.
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