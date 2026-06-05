Horacio Zeballos vuelve a ilusionarse en París: jugará otra final de Roland Garros

Para Zeballos, esta nueva clasificación reafirma su lugar entre los mejores doblistas del mundo. El argentino viene acumulando éxitos importantes junto a Granollers y atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional. La dupla ya dejó una huella importante en el circuito al conquistar Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos durante la temporada pasada, logros que los posicionaron entre las referencias de la especialidad.

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En el caso de Granollers, la final tendrá un significado especial. Será la tercera vez que dispute el partido decisivo en Roland Garros. Ya había alcanzado esa instancia en 2014 junto a Marc López, aunque en aquella oportunidad no pudo quedarse con el trofeo. Diez años después logró la revancha junto a Zeballos y ahora buscará sumar una nueva consagración en París.

Con la posibilidad de conquistar su tercer Grand Slam como pareja, Zeballos y Granollers afrontarán una definición que puede seguir ampliando un legado construido a base de regularidad, experiencia y grandes actuaciones en los escenarios más importantes del tenis mundial. El argentino volverá a tener la oportunidad de levantar uno de los trofeos más prestigiosos del deporte y sumar otro capítulo inolvidable a una carrera que continúa dando frutos en la elite internacional.