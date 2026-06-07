El velatorio más largo del mundo: hasta dónde llega la fila para darle el último adiós al Indio Solari

VIDEO EMOCIONANTE: Indio Solari cantó desde la eternidad con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado VIDEO EMOCIONANTE: Indio Solari cantó desde la eternidad con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

La respuesta de la gente no se hizo esperar y adoptó proporciones épicas. Apenas cuatro horas después de haberse habilitado los accesos al polideportivo, la fila de fanáticos que aguardaban pacientemente su turno para ingresar superaba las 65 cuadras de extensión, registrándose el inicio de la cola en las inmediaciones del mismísimo Puente Pueyrredón.

Frente a semejante concentración de personas, el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, detalló que se puso en marcha un megaoperativo civil que involucra a unas 8.000 personas abocadas a tareas de logística, asistencia médica y seguridad pública. “Habrá postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las afueras del Polideportivo”, describió el intendente mediante sus plataformas virtuales, al tiempo que remarcó: "Hemos preparado un operativo muy importante para garantizar los cuidados y el respeto que su memoria merece".

En sintonía con estas medidas de prevención, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, instó a la concurrencia a manejarse con cautela en los alrededores del parque: "respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos". Asimismo, valiéndose del cancionero popular del artista, el mandatario provincial sumó: "Como diría el Indio, cuidémonos entre todos". Horas antes, el propio funcionario bonaerense había utilizado sus perfiles digitales para calificar al fallecido compositor como "un emblema de la música, la cultura y la identidad nacional".

Por último, con el firme propósito de agilizar la circulación de la enorme cantidad de vehículos que se trasladan desde distintas localidades del conurbano y del interior provincial, la empresa estatal AUBASA resolvió levantar las barreras de los peajes en la traza de la Autopista Buenos Aires-La Plata en ambos sentidos de circulación. La medida de contingencia vial comenzó a regir desde las primeras horas de este domingo y se extenderá hasta la finalización de la jornada, prestando soporte a los usuarios de los nodos de La Plata, Berisso, Ensenada y los distintos puntos del AMBA.

Como un condimento extra de emotividad, la firma concesionaria de las autopistas bonaerenses configuró los carteles lumínicos de señalización de las rutas para plasmar frases icónicas de la obra de Solari, tales como: “Mi único héroe en este lío”; “Las despedidas son de esos dolores dulces” y “El lujo es vulgaridad”.