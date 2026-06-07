El velatorio más largo del mundo: hasta dónde llega la fila para darle el último adiós al Indio Solari
La despedida del cantante se está llevando a cabo en el Parque Domínico de Avellaneda y durará "hasta que haga falta", según dijo su familia.
El universo de la cultura popular argentina vive una de sus jornadas más conmovedoras y trascendentales. Miles de personas se congregan este domingo para brindarle el último adiós al Indio Solari, cuyo velatorio público se lleva a cabo en las instalaciones del P olideportivo "José María Gatica", situado en el Parque Domínico del partido de Avellaneda.
Debido a la impactante cantidad de público que ya se encontraba en las inmediaciones, la ceremonia litúrgica comenzó a las 10, adelantándose una hora a lo que se había pautado originalmente, y quienes coordinan el evento vislumbran una asistencia verdaderamente masiva con el correr de las horas.
Los familiares directos del mítico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien pasó a la inmortalidad el último viernes a la edad de 77 años, manifestaron que las puertas del recinto permanecerán abiertas "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós". A través de un documento oficial difundido en su perfil de la red social X, el entorno del vocalista remarcó la tónica que debe signar este encuentro: "Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornada en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros".
El predio elegido para la despedida del influyente artista se encuentra emplazado a escasas cuatro cuadras de la estación Villa Domínico perteneciente a la Línea Roca del servicio de trenes, y cuenta con accesos debidamente marcados para canalizar de forma ordenada el arribo de la militancia ricotera. En este sentido, las autoridades determinaron que el ingreso peatonal se realice de manera exclusiva por el cruce de las avenidas Bartolomé Mitre y General Otero.
Conscientes de las pasiones que despierta la figura del cantante, sus seres queridos hicieron un llamado a la cordura y a la comunión entre las diversas generaciones de seguidores: "No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre. Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", expresaron con profunda sensibilidad en el texto.
La respuesta de la gente no se hizo esperar y adoptó proporciones épicas. Apenas cuatro horas después de haberse habilitado los accesos al polideportivo, la fila de fanáticos que aguardaban pacientemente su turno para ingresar superaba las 65 cuadras de extensión, registrándose el inicio de la cola en las inmediaciones del mismísimo Puente Pueyrredón.
Frente a semejante concentración de personas, el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, detalló que se puso en marcha un megaoperativo civil que involucra a unas 8.000 personas abocadas a tareas de logística, asistencia médica y seguridad pública. “Habrá postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las afueras del Polideportivo”, describió el intendente mediante sus plataformas virtuales, al tiempo que remarcó: "Hemos preparado un operativo muy importante para garantizar los cuidados y el respeto que su memoria merece".
En sintonía con estas medidas de prevención, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, instó a la concurrencia a manejarse con cautela en los alrededores del parque: "respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos". Asimismo, valiéndose del cancionero popular del artista, el mandatario provincial sumó: "Como diría el Indio, cuidémonos entre todos". Horas antes, el propio funcionario bonaerense había utilizado sus perfiles digitales para calificar al fallecido compositor como "un emblema de la música, la cultura y la identidad nacional".
Por último, con el firme propósito de agilizar la circulación de la enorme cantidad de vehículos que se trasladan desde distintas localidades del conurbano y del interior provincial, la empresa estatal AUBASA resolvió levantar las barreras de los peajes en la traza de la Autopista Buenos Aires-La Plata en ambos sentidos de circulación. La medida de contingencia vial comenzó a regir desde las primeras horas de este domingo y se extenderá hasta la finalización de la jornada, prestando soporte a los usuarios de los nodos de La Plata, Berisso, Ensenada y los distintos puntos del AMBA.
Como un condimento extra de emotividad, la firma concesionaria de las autopistas bonaerenses configuró los carteles lumínicos de señalización de las rutas para plasmar frases icónicas de la obra de Solari, tales como: “Mi único héroe en este lío”; “Las despedidas son de esos dolores dulces” y “El lujo es vulgaridad”.
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