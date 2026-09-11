Impactante homenaje con drones a las Torres Gemelas en Nueva York a 25 años del atentado

El grupo incluyó a Brenda Berkman, artista y primera respondedora del Departamento de Bomberos de Nueva York. También participaron Tim Brown, primer respondedor del mismo organismo en 1993 y 2001.

La iniciativa sumó además a Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United, organización de familiares del 11 de septiembre, y viuda de Tom Strada.

Jim Smith, esposo de la agente de la Policía de Nueva York Moira Smith, y Genevieve Siller, hija de Stephen Siller, también formaron parte del proceso.

Designboom señaló que la intervención fue concebida como un trabajo colectivo. Esa decisión buscó evitar que la memoria de los ataques quedara reducida a una única mirada sobre las familias afectadas.

La presentación fue gratuita y se realizó antes de los actos previstos para el viernes 11 de septiembre.