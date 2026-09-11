Impactante homenaje con drones a las Torres Gemelas en Nueva York a 25 años del atentado
El evento se realizó a horas de cumplirse 25 años del atentado que se llevó la vida de 2977 personas.
Un espectáculo de drones recreó la imagen de las Torres Gemelas sobre el cielo de Nueva York como parte de una intervención artística conmemorativa por los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Según informó la BBC, la obra, titulada "2.977 luces sobre el puerto de Nueva York", utiliza drones luminosos para representarlas antiguas torres del World Trade Center y rendir homenaje a las personas que murieron durante los ataques terroristas.
La exhibición fue concebida como una obra de arte público en la que participaron artistas, productores y miembros de la comunidad del 11-S. Entre los colaboradores se encuentran familiares de las víctimas, sobrevivientes de los atentados y miembros de los equipos de primeros auxilios que participaron en las labores de emergencia.De acuerdo con los organizadores, cada una de las 2.977 luces utilizadas en el espectáculo representa a una de las víctimas mortalesde los atentados del 11 de septiembre.
La recreación de las Torres Gemelas busca recuperar por unos minutos una de las imágenes más reconocibles del paisaje de Nueva York antes de los ataques, pero desde una perspectiva conmemorativa.
Las comunidades afectadas participaron en el diseño de la obra
La instalación fue desarrollada con la participación de integrantes de la comunidad vinculada al 11 de septiembre. ABC7 New Yorkinformó que entre quienes aportaron al proyecto estuvieron familiares, sobrevivientes y rescatistas.
El grupo incluyó a Brenda Berkman, artista y primera respondedora del Departamento de Bomberos de Nueva York. También participaron Tim Brown, primer respondedor del mismo organismo en 1993 y 2001.
La iniciativa sumó además a Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United, organización de familiares del 11 de septiembre, y viuda de Tom Strada.
Jim Smith, esposo de la agente de la Policía de Nueva York Moira Smith, y Genevieve Siller, hija de Stephen Siller, también formaron parte del proceso.
Designboom señaló que la intervención fue concebida como un trabajo colectivo. Esa decisión buscó evitar que la memoria de los ataques quedara reducida a una única mirada sobre las familias afectadas.
La presentación fue gratuita y se realizó antes de los actos previstos para el viernes 11 de septiembre.
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