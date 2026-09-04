Oficial: el Gobierno suspenderá la licencia de conducir a quienes sumen estas infracciones entre 2024 y 2026
Una nueva disposición amenaza a los infractores que, en reiteradas oportunidades, hayan burlado la normativa vial. Conocé los detalles.
Aunque el Gobierno argentino es severamente riguroso con la normativa vial, esta novedad está dirigida a los habitantes de Nueva York. En las últimas horas, trascendió que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del Estado de Nueva York recordó las duras sanciones vigentes para los automovilistas que reincidan en faltas de tránsito.
A través de su plataforma oficial, el organismo advirtió que aquellos conductores que superen el límite máximo del Sistema de Puntos de Infracción sufrirán la suspensión inmediata de su registro de conducir.
Esta herramienta punitiva tiene como objetivo principal identificar y sancionar a los "conductores de alto riesgo" para mitigar los peligros en la vía pública.
El esquema opera bajo una ventana temporal móvil de 24 meses: si en ese plazo un usuario acumula 11 puntos o más a causa de distintas faltas, pierde automáticamente el derecho a manejar de forma legal.
Tomando como referencia el período actual de septiembre de 2026, el conteo evalúa todo el historial de infracciones cometidas desde septiembre de 2024. De este modo, las autoridades neoyorquinas buscan desincentivar la reincidencia y retirar de las calles a los infractores frecuentes que pongan en peligro la seguridad vial.
¿Adiós licencia? Las infracciones y su quita de puntos en Nueva York
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
Acumular 11 puntos por cualquiera de las infracciones antes cometidas es motivo de que se suspenda la licencia de conducir.
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