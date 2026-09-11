Polémica por los actos del 11S en Nueva York: va el alcalde Mamdani y se ausentará el presidente Donald Trump
El 25° aniversario de los atentados del 11S se desarrolla bajo una inmensa tensión política. Mamdani ratificó su presencia, pero Donald Trump no asistirá allí.
Los históricos actos conmemorativos por el 11S en la emblemática Zona Cero tendrán este viernes una particularidad que despertó fuertes cruces políticos y sociales. Mientras el alcalde local Zohran Mamdani ratificó su asistencia frente a las duras críticas recibidas, el actual presidente de Estados Unidos confirmó su llamativa ausencia institucional.
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Las fuertes críticas hacia el alcalde en la ciudad de Nueva York
El evento anual, que rinde un sentido homenaje a las casi tres mil víctimas de la tragedia ocurrida hace un cuarto de siglo, contará con la participación de figuras destacadas como los expresidentes Joe Biden, Bill Clinton, Barack Obama y George W. Bush. Sin embargo, toda la atención mediática se posó sobre la figura de Mamdani, quien profesa la fe musulmana y ha mantenido de forma pública diversas posturas consideradas propalestinas.
Una recolección de firmas iniciada por el familiar de una víctima del atentado ya suma cerca de 100.000 adhesiones para repudiar su presencia en el acto. Los detractores, entre los que se encuentra la Asociación de Policías Retirados de la Autoridad Portuaria y dirigentes de la oposición republicana, argumentan que sus posiciones ideológicas resultan hostiles. Le reclaman supuestos vínculos con asesores controversiales y la falta de condena a frases radicales vinculadas al conflicto en Medio Oriente. Pese a este intenso rechazo, el dirigente demócrata ratificó su compromiso asegurando que honrará con orgullo a todas las familias, sobrevivientes y rescatistas.
El motivo oficial detrás de la inasistencia de Donald Trump
Por el lado opuesto, la decisión del máximo mandatario norteamericano rompe con una extensa tradición institucional. Se convertirá oficialmente en el primer presidente en funciones que no asiste a la conmemoración desarrollada en el Bajo Manhattan. En su lugar, la administración gubernamental enviará como representante principal de la Casa Blanca al vicepresidente JD Vance.
Según trascendió en las últimas horas, el líder conservador optó por participar únicamente de los homenajes programados en el Pentágono debido a las estrictas reglas que impone la ceremonia neoyorquina. Desde el año 2012, la organización del evento prohíbe terminantemente cualquier tipo de discurso o intervención política, reservando el uso de la palabra de forma exclusiva para los deudos y limitando a los funcionarios a permanecer en un área designada como testigos silenciosos.
Trascendió que el jefe de Estado tenía fuertes intenciones de brindar un mensaje político en la Zona Cero, algo que el histórico reglamento no permite. No obstante, el propio mandatario utilizó su red social Truth Social para desmentir estas versiones periodísticas, arremetiendo contra la prensa y asegurando que comprende a la perfección el carácter solemne que exige la dolorosa jornada conmemorativa.
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