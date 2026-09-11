Polémica por los actos del 11S en Nueva York: va el alcalde Mamdani y se ausentará el presidente Donald Trump

Según trascendió en las últimas horas, el líder conservador optó por participar únicamente de los homenajes programados en el Pentágono debido a las estrictas reglas que impone la ceremonia neoyorquina. Desde el año 2012, la organización del evento prohíbe terminantemente cualquier tipo de discurso o intervención política, reservando el uso de la palabra de forma exclusiva para los deudos y limitando a los funcionarios a permanecer en un área designada como testigos silenciosos.

Trascendió que el jefe de Estado tenía fuertes intenciones de brindar un mensaje político en la Zona Cero, algo que el histórico reglamento no permite. No obstante, el propio mandatario utilizó su red social Truth Social para desmentir estas versiones periodísticas, arremetiendo contra la prensa y asegurando que comprende a la perfección el carácter solemne que exige la dolorosa jornada conmemorativa.