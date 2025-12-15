Impactante video: temporal derribó una réplica de la Estatua de la Libertad en Porto Alegre
La importante estructura parecía inamovible hasta que los vientos huracanados que se sintieron en varias zonas de Brasil lograron tumbarla como a monumento de dictador. Los dueños prometieron repararla.
Un importante temporal azotó este lunes varias localidades alrededor de Porto Alegre, en el sur de Brasil, con el desastroso resultado de ver edificios dañados, árboles que sufrieron caídas de ramas y un momento viral en el que una réplica de la Estatua de la Libertad de Nueva York se vino abajo por los fuertes vientos.
Las ráfagas fueron tan salvajes durante la jornada que la estructura verdosa que estaba emplazada frente al centro comercial Havan de Guaíba, en la Región Metropolitana de Porto Alegre, quedó derribada, como se puede apreciar en un video viral que fue tomado desde un edificio lindante.
Por fortuna no se registraron heridos ni destrozos irreparables por la caída del monumento inspirado en la obra del francés Frédéric Auguste Bartholdi, y desde la tienda Havan de Guaíba ya confirmaron que iniciarán las tareas de reparación para volver a emplazarlo en su lugar original.
Mientras tanto, el alcalde de Guaíba, Marcelo Maranata, confirmó la caída de la estatua de 24 metros de altura por las ráfagas de más de 90 kilómetros por hora que azotaron el sur de Brasil este lunes.
El sitio G1 informó que la altura total de la estructura es de 35 metros, contando la base, lo que implica una caída estruendosa, como mínimo.
Cómo sigue el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires
Si el tiempo le jugó una mala pasada al sur de Brasil, con temporales, vientos fuertes y lluvias que obligaron a Defensa Civil a declarar el estado de alerta, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el pronóstico extendido emitido por Meteored tiene una fecha confirmada para el retorno de las malas condiciones del tiempo.
El informe presenta precipitaciones para el sábado 20 de diciembre, con 60% de probabilidades de lluvia débil entre las 9 y las 15 horas. El domingo se mantendría el mal clima, con pronósticos de tormentas entre las 18 y las 21, y luego chaparrones hasta la medianoche.
