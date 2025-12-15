Impactante video: temporal derribó una réplica de la Estatua de la Libertad en Porto Alegre

Cómo sigue el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Si el tiempo le jugó una mala pasada al sur de Brasil, con temporales, vientos fuertes y lluvias que obligaron a Defensa Civil a declarar el estado de alerta, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el pronóstico extendido emitido por Meteored tiene una fecha confirmada para el retorno de las malas condiciones del tiempo.

El informe presenta precipitaciones para el sábado 20 de diciembre, con 60% de probabilidades de lluvia débil entre las 9 y las 15 horas. El domingo se mantendría el mal clima, con pronósticos de tormentas entre las 18 y las 21, y luego chaparrones hasta la medianoche.