Desesperante video: un padre salvó a sus dos hijos de morir ahogados tras caer en la pileta de su casa
Uno de los niños intentó ayudar a su hermano y cayó también. El terrible episodio tuvo lugar en Brasil y el video no tardó en viralizarse en redes sociales.
Un terrible episodio con final feliz tuvo lugar en Brasil: un niño se estaba ahogando en su pileta cuando, de repente, su hermanito advierte la situación y desciende al agua para intentar ayudar. Sin mucho por hacer, el segundo niño también comienza a hundirse y la aparición de su papá fue clave para que hoy sigan con vida.
El desesperante video no demoró en viralizarse en redes sociales y generar todo tipo de reacciones, especialmente, con respecto a que los niños no estaban bajo la atenta mirada de ningún adulto. De hecho, gracias a que el padre salió al patio y se dio cuenta lo que estaba pasando es que todo es solamente una difícil anécdota.
Al sacar a los niños, el hombre -desesperado- le pregunta si están bien y los niños comienzan a contarle lo que había sucedido.
Mirá:
