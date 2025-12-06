Desesperante video: un padre salvó a sus dos hijos de morir ahogados tras caer en la pileta de su casa

Lo cierto es que una chica se encontraba con su panza gigante haciendo compras en una tienda cuando, de repente, comenzó a sentirse mal y pidió ayuda. De inmediato, fue asistida por las empleadas del local que, rápidamente, debieron convertirse en parteras.

El clip que circula en las redes sociales muestra el momento exacto en que nace el bebé, que pesó 3.360 kilogramos. Saludable, el niño fue puesto en los brazos de su mamá y no demoró en recorrer el mundo a través de las redes sociales que todo lo intensifican, generando emoción y reacciones de alivio en los internautas.

dio a luz en un local de pernambuco