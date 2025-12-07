Dramática definición en Brasil: el Fortaleza de Palermo descendió y el Santos de Neymar aseguró la Sudamericana
Fortaleza de Martín Palermo cayó 4-2 ante Botafogo y perdió la categoría, mientras que el Santos de Neymar goleó y jugará la Sudamericana 2026.
La última fecha del Brasileirao se disputó con nueve partidos en simultáneo y dejó definiciones clave en la lucha por la permanencia y por los cupos a las copas internacionales. Entre los afectados estuvo el Fortaleza de Martín Palermo, que quedó al borde de la salvación pero terminó perdiendo la categoría tras un 4-2 frente a Botafogo.
El equipo del Titán había llegado a la jornada final fuera de la zona de descenso y comenzó ganando ante el campeón de la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, el Fogao reaccionó, revirtió el marcador y dejó sin chances al Laion, que descendió por primera vez desde 2018, cuando había regresado tras salir campeón de la Série B.
A la derrota se sumó una cadena de resultados adversos. Vitória venció 1-0 a San Pablo y aseguró su permanencia, mientras que Internacional de Porto Alegre protagonizó una salvación inesperada al ganarle 3-1 a Bragantino en el estadio Beira-Río. En ese duelo, Gabriel Mercado y Johan Carbonero fueron determinantes al marcar en momentos clave.
El Santos de Neymar se salvó y jugará la Copa Sudamericana
Más aliviado pero aún con riesgo de perder la categoría, Santos dependía de sí mismo para mantenerse en primera. Con Neymar como gran atractivo y siendo uno de los juagdores más importantes de la cancha, el equipo goleó 3-0 a Cruzeiro, selló su continuidad con mucha tranquilidad y además se clasificó a la Copa Sudamericana 2026.
El astro, que regresó al club en enero de 2025, desea disputar el certamen continental, aunque su continuidad todavía es una incógnita. Su contrato está próximo a finalizar y no hubo acuerdo para su renovación, por lo que su futuro sigue siendo materia de especulación dentro y fuera del Peixe. La jornada final dejó así emociones intensas, contrastes marcados y un cierre de temporada que será recordado por su dramatismo.
