Hollywood, en shock: Rob Reiner y su hijo Nick habrían discutido en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien

Lo que tampoco está del todo claro es si Nick se retiró al mismo tiempo que sus padres, pero esos son detalles que todavía están en investigación.

rob y nick reiner

Nick Reiner fue arrestado en la mañana del lunes, al día siguiente de que las autoridades encontraran los cuerpos de sus padres con lesiones de arma blanca en sus cuellos.

Al principio la Justicia de Los Ángeles le había impuesto una fianza de U$S 4.000.000, pero debido a los nuevos datos que surgieron de la investigación se retiró esa posibilidad y el hombre de 32 años seguirá detenido sin posibilidad de excarcelación.