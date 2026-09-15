Inauguraron en Ciudad de México el primer Museo del Gato con actividades inmersivas

Como no podía ser de otro modo, el museo recorre la historia de los gatos en la cultura universal a través de su "Génesis felina", que incluye los cultos dedicados a ellos en el Antiguo Egipto, pero también hace énfasis en su biología.

Ese es el objetivo del módulo Instinto Puro, que cuenta con un juego tipo arcade relacionado con las feromonas e invita al público a someterse a una experiencia de realidad virtual para percibir el mundo como lo hacen los gatos.

También está el Domo del Ronroneo, y en una tercera sala se desarrolló el módulo Conexión, donde está el ejemplar de Sissi, la gatita que acompaña al público a lo largo de la muestra, y donde los visitantes pueden sumar impresiones digitales de sus propios gatos para dejar su huella.

El primer paso de Garcilita y Sotomayor en el mundo de la exploración felina, después de años de escribir sobre estos animales, fue la tienda La Gatería, que abrieron en 2012 y devino en el primer "cat café" de Latinoamérica.

La recaudación de las entradas será donada para la compra de una unidad móvil de esterilización para perros y gatos en situación vulnerable.