Inauguraron en Ciudad de México el primer Museo del Gato con actividades inmersivas
El establecimiento ofrece la experiencia de percibir el mundo como un gato, y podría convertirse en una parada obligada para el turismo en la capital de México.
Días atrás se inauguró el primer Museo del Gato en la Ciudad de México, con experiencias inmersivas de realidad aumentada que prometen mostrarle al público cómo perciben el mundo estos animales semi domésticos, compañeros de tantos humanos a través de la historia.
El Museo del Gato está emplazado frente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un monumento icónico de la colonia Tabacalera, barrio de la capital mexicana.
En realidad, la dirección exacta del museo es el cuarto piso de Paseo de la Reforma 87 y es "una probadita" de la visión que tuvieron sus creadores, los periodistas Esther Garcilita y Marco Sotomayor, cuando decidieron hacer realidad su sueño de un espacio dedicado específicamente a los felinos más cercanos al humano.
"Ya llevamos mucho tiempo dedicándonos a los gatos. Es sólo una probadita de lo que queríamos realmente hacer y de todas las ideas que teníamos, pero esperemos que lo disfruten", expresó Garcilita en declaraciones reproducidas por la Secretaría de Cultura de México.
Originalmente el proyecto tenía nueve salas pero en septiembre de este año abrió con tres.
Como no podía ser de otro modo, el museo recorre la historia de los gatos en la cultura universal a través de su "Génesis felina", que incluye los cultos dedicados a ellos en el Antiguo Egipto, pero también hace énfasis en su biología.
Ese es el objetivo del módulo Instinto Puro, que cuenta con un juego tipo arcade relacionado con las feromonas e invita al público a someterse a una experiencia de realidad virtual para percibir el mundo como lo hacen los gatos.
También está el Domo del Ronroneo, y en una tercera sala se desarrolló el módulo Conexión, donde está el ejemplar de Sissi, la gatita que acompaña al público a lo largo de la muestra, y donde los visitantes pueden sumar impresiones digitales de sus propios gatos para dejar su huella.
El primer paso de Garcilita y Sotomayor en el mundo de la exploración felina, después de años de escribir sobre estos animales, fue la tienda La Gatería, que abrieron en 2012 y devino en el primer "cat café" de Latinoamérica.
La recaudación de las entradas será donada para la compra de una unidad móvil de esterilización para perros y gatos en situación vulnerable.
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