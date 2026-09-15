Gustavo Sofovich habló tras el choque que protagonizó en Palermo: "Salí a comprar yogur"
El hijo del empresario Gerardo Sofovich protagonizó un accidente de tránsito y permaneció dentro de su vehículo durante más de dos horas. Una joven resultó herida por el incidente.
Gustavo Sofovich chocó contra una moto durante la madrugada de este martes en Palermo y una joven de 23 años debió ser trasladada al Hospital Rivadavia por las heridas que sufrió. El accidente derivó en un extenso operativo policial, mientras que la Justicia inició actuaciones por lesiones y los controles de alcoholemia dieron negativo.
El episodio ocurrió en el cruce entre las calles Salguero y Martín Coronado, minutos después de las 5 de la mañana. En la moto iban dos empleados gastronómicos que salían de trabajar.
inutos después de realizarse el control de alcoholemia, el productor teatral dio una breve rueda de prensa con los medios: “Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Como no tenía yogurt en mi casa me fui a la estación de servicio Salguero y Libertador a comprar dos yogurt”, explicó.
“El control de alcoholemia me dio 0 y al conductor de la moto también. No estuve atrincherado. Fue un operativo policial más, la novia del chico ya está bien”.
En esa línea, aseguró que: “Sé que el accidente lo provocamos entre los dos. Automáticamente llamé al 911. El fiscal no me permitía ir a hablar con los medios, ya me liberaron”, agregó.
¿Qué dieron los controles de alcoholemia?
Sofovich y el conductor de la moto fueron sometidos a los respectivos controles de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo para ambos. Una vez completados los procedimientos, fueron autorizados a retirarse del lugar.
El productor volvió entonces a hablar con la prensa y cuestionó la dimensión que había tomado el episodio: “Pasó lo mismo que le puede pasar a cualquiera. Solo que me llamo Sofovich. Es un procedimiento de rutina”, manifestó.
Además, explicó nuevamente por qué había permanecido dentro del Citroën durante buena parte del operativo: “Me molesta las cosas que dicen los medios. Mis familiares me llamaron preocupados. Tuvimos que esperar una hora y media a que nos hagan el test de alcoholemia. Ahora cada uno se va a su casa. Me quedé en el auto porque hacía frío”.
Tras firmar las actuaciones correspondientes y completar el procedimiento policial, Sofovich pudo abandonar el lugar. La investigación quedó en manos de la Justicia, que inició actuaciones por las lesiones sufridas por la joven que viajaba en la moto.
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