Gustavo Sofovich habló tras el choque que protagonizó en Palermo: "Salí a comprar yogur"

La Policía de la Ciudad dispuso un perímetro de 100 metros y no permite que las personas pasen por el lugar.

¿Qué dieron los controles de alcoholemia?

Sofovich y el conductor de la moto fueron sometidos a los respectivos controles de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo para ambos. Una vez completados los procedimientos, fueron autorizados a retirarse del lugar.

El productor volvió entonces a hablar con la prensa y cuestionó la dimensión que había tomado el episodio: “Pasó lo mismo que le puede pasar a cualquiera. Solo que me llamo Sofovich. Es un procedimiento de rutina”, manifestó.

Además, explicó nuevamente por qué había permanecido dentro del Citroën durante buena parte del operativo: “Me molesta las cosas que dicen los medios. Mis familiares me llamaron preocupados. Tuvimos que esperar una hora y media a que nos hagan el test de alcoholemia. Ahora cada uno se va a su casa. Me quedé en el auto porque hacía frío”.

Tras firmar las actuaciones correspondientes y completar el procedimiento policial, Sofovich pudo abandonar el lugar. La investigación quedó en manos de la Justicia, que inició actuaciones por las lesiones sufridas por la joven que viajaba en la moto.