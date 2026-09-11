La Selección Argentina femenina le ganó a México 3-2 y clasificó a octavos del Mundial Sub-20

Después de ese momento, la arquera argentina tuvo intervenciones decisivas para evitar que México ampliara la ventaja. Sus atajadas ante Montserrat Saldivar y Alexa Soto fueron fundamentales para que la diferencia continuara siendo de un solo gol. Argentina, mientras tanto, comenzó a adelantar sus líneas y encontró el empate a los 78 minutos. Alma Velasco Heim aprovechó un rebote luego de un tiro libre y sacó un potente remate que se transformó en el 2-2.

Cuando todo parecía encaminado hacia un empate que podía complicar las aspiraciones argentinas, apareció el desenlace inesperado. En el tiempo de descuento, Dolores Delgado presionó a la arquera mexicana y provocó un error en el intento de despeje. La pelota quedó a disposición de la delantera argentina, que definió con el arco libre para marcar el 3-2 definitivo.

El festejo desató la alegría de todo el equipo, que había pasado de estar en desventaja a conseguir una victoria decisiva en los últimos minutos. Con este resultado, Argentina cerró la fase de grupos con la clasificación a octavos de final y mantiene vivo el sueño de avanzar en el Mundial femenino Sub-20.

¿Contra quién jugará Argentina en octavos del Mundial Sub-20 femenino?

El próximo rival de la Selección Argentina se conocerá durante la jornada del sábado. La Albiceleste se enfrentará al equipo que termine segundo en el Grupo C, zona integrada por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur. Las chicas argentinas tendrán ahora unos días para recuperar fuerzas y preparar el próximo desafío.