La Selección Argentina femenina le ganó a México 3-2 y clasificó a octavos del Mundial Sub-20
Las Albicelestes se impusieron 3-2 ante ante el Tri en un partido cargado de emociones y consiguió la clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo de la categoría.
La Selección Argentina femenina Sub-20 consiguió una clasificación agónica al derrotar 3-2 a México por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Christian Meloni tuvo que remontar un partido que se le presentó complicado, pero encontró la victoria en el tiempo de descuento y aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del certamen que se disputa en Polonia.
El triunfo tiene un valor especial para el fútbol femenino argentino: es apenas la segunda vez en la historia que el seleccionado Sub-20 alcanza los octavos de final de un Mundial.
Argentina golpeó primero, pero México reaccionó
El comienzo fue favorable para la Albiceleste. A los 21 minutos, Annika Paz apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro y establecer el 1-0 para Argentina. Sin embargo, México respondió antes del descanso. A los 35 minutos, Deiry Ramírez sacó un remate desde media distancia que sorprendió a la defensa argentina y terminó en el fondo del arco para establecer el empate.
La delantera mexicana se convirtió rápidamente en una de las protagonistas del encuentro. Poco después, aprovechó un nuevo centro dentro del área y volvió a imponerse de cabeza. La pelota se dirigió hacia el palo más lejano de la arquera argentina y México pasó a ganar 2-1. La Albiceleste se fue al descanso en desventaja y tuvo que replantear el partido para el segundo tiempo.
El VAR anuló un gol y Argentina volvió a meterse en partido
El complemento comenzó con México nuevamente cerca del área argentina. En una de las primeras acciones de peligro, Priscila Siben no logró cortar un centro y Ramírez apareció para empujar la pelota con el arco vacío. Pero la jugada fue revisada por el VAR y el gol terminó siendo anulado debido a una mano de la propia goleadora mexicana. Esa decisión mantuvo con vida al conjunto dirigido por Meloni.
Después de ese momento, la arquera argentina tuvo intervenciones decisivas para evitar que México ampliara la ventaja. Sus atajadas ante Montserrat Saldivar y Alexa Soto fueron fundamentales para que la diferencia continuara siendo de un solo gol. Argentina, mientras tanto, comenzó a adelantar sus líneas y encontró el empate a los 78 minutos. Alma Velasco Heim aprovechó un rebote luego de un tiro libre y sacó un potente remate que se transformó en el 2-2.
Cuando todo parecía encaminado hacia un empate que podía complicar las aspiraciones argentinas, apareció el desenlace inesperado. En el tiempo de descuento, Dolores Delgado presionó a la arquera mexicana y provocó un error en el intento de despeje. La pelota quedó a disposición de la delantera argentina, que definió con el arco libre para marcar el 3-2 definitivo.
El festejo desató la alegría de todo el equipo, que había pasado de estar en desventaja a conseguir una victoria decisiva en los últimos minutos. Con este resultado, Argentina cerró la fase de grupos con la clasificación a octavos de final y mantiene vivo el sueño de avanzar en el Mundial femenino Sub-20.
¿Contra quién jugará Argentina en octavos del Mundial Sub-20 femenino?
El próximo rival de la Selección Argentina se conocerá durante la jornada del sábado. La Albiceleste se enfrentará al equipo que termine segundo en el Grupo C, zona integrada por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur. Las chicas argentinas tendrán ahora unos días para recuperar fuerzas y preparar el próximo desafío.
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