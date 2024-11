Incidentes en Valencia: la Reina Letizia, con barro y lágrimas en la cara tras la visita Real

Todo comenzó ni bien la comitiva llegó al centro de Paiporta, donde fueron recibidos con gritos de "asesinos y dimisión" por los vecinos, quienes además les lanzaron barro, dejando a varios de los miembros del equipo de seguridad, a Mazón y a ambos Reyes, con manchas en la cara y la ropa. De todas maneras, la situación se tornó aún más violenta cuando el grupo de personas, de tan dispersa que estaba, dejó al Rey y al president de la Generalitat alejado de la comitiva, lo que generó que su caminata los convierta en objeto de insultos y lanzamiento de distintos artefactos por parte de decenas de personas.

"¡A ti no te falta agua... y la gente aquí muriéndose!": así han increpado a los reyes, a Sánchez y a Mazón a su llegada a Paiporta https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/kW4ci59HKt — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

En tanto, la Reina Letizia, fue evacuada cuando, desde otro grupo, también comenzaron a lanzar objetos y fue vista al borde de las lágrimas al escuchar los insultos. Sin embargo, la consorte del Rey de España frenó a hablar con distintas vecinas del lugar y se mostró emocionada escuchando el relato de los afectados, quienes le dejaron en claro que perdieron no solamente a sus familias, sino también su vida entera debido a esta lluvia.

Eso sí, hay que destacar que, más allá de los insultos y los golpes sufridos, varios vecinos valencianos le aclararon a los Reyes que la agresión no está dedicada a ellos, sino al Gobierno. "No es por ustedes, por ustedes no es", les señalaron.