El vehículo que cayó en Bolivia de un segundo piso.

El descargo oficial del predio

Tras el siniestro, la administración del establecimiento ferial emitió un comunicado oficial en el que explicó que el hecho ocurrió durante las actividades de la feria “5 Días Sobre Ruedas".

“La manipulación, conducción, traslado y movimiento de los vehículos participantescorresponde exclusivamente a los organizadores de la feria o las personas designadas por estos”, señaló el comunicado.

La exposición "5 días Sobre Ruedas" se llevará adelante del 18 al 22 de noviembre en el Campo Ferial Churquiago Marca de La Paz. Esta es la octava edición que se realiza la muestra, que reúne a fanáticos y a las mejores marcas que muestran sus nuevos modelos.