Insólito accidente en Bolivia: un auto 0KM cayó desde un segundo piso mientras era elevado por una grúa
El vehículo de gran porte se desplomó desde alrededor de 20 metros y dio dos vueltas en el aire.
Un insólito accidente ocurrió este martes en la ciudad de La Paz, en Bolivia, con la caída de un vehículo que era elevado por una grúa hacia un segundo piso donde iba a participar de una exposición automotor. Como consecuencia del violento impacto contra el pavimento, un hombre que se encontraba ubicado en la butaca del conductor sufrió diversas heridas y debió ser rescatado y trasladado de urgencia a un centro asistencial de la capital boliviana.
El video que registró la secuencia muestra claramente la falla del operario que manejaba la grúa: retiró antes de tiempo la plataforma elevadora sobre la cual se apoyaba el automóvil, sin aguardar a que sus cuatro ruedas estuvieran firmemente asentadas y aseguradas sobre la losa del segundo nivel del edificio.
Al quedarse sin sustento mecánico en pleno traslado, el rodado de gran porte perdió toda estabilidad, se precipitó al vacío hacia un entrepiso desde una altura aproximada de 20 metros y dio dos vueltas completas en el aire antes de estrellarse de costado contra el suelo.
De inmediato, un grupo de colaboradores se acercó para poner de pie al vehículo, con su estructura abollada.
Minutos después, dotaciones de bomberos arribaron al lugar y desplegaron las tareas de rescate para liberar al hombre que había quedado atrapado dentro del habitáculo tras el vuelco. Una vez extraído, el herido recibió las primeras atenciones médicas en el predio y fue derivado en ambulancia a un hospital de la zona para evaluar su estado clínico.
El descargo oficial del predio
Tras el siniestro, la administración del establecimiento ferial emitió un comunicado oficial en el que explicó que el hecho ocurrió durante las actividades de la feria “5 Días Sobre Ruedas".
“La manipulación, conducción, traslado y movimiento de los vehículos participantescorresponde exclusivamente a los organizadores de la feria o las personas designadas por estos”, señaló el comunicado.
La exposición "5 días Sobre Ruedas" se llevará adelante del 18 al 22 de noviembre en el Campo Ferial Churquiago Marca de La Paz. Esta es la octava edición que se realiza la muestra, que reúne a fanáticos y a las mejores marcas que muestran sus nuevos modelos.
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