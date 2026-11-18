¿Jeffrey Epstein fue asesinado?: un nuevo informe cuestiona su muerte en prisión y apunta a un homicidio
Un equipo de especialistas sostiene que las lesiones encontradas en el cuerpo del magnate estadounidense serían compatibles con un estrangulamiento.
La muerte de Jeffrey Epstein, el financista estadounidense acusado de tráfico sexual de menores, vuelve a estar bajo controversia. Un nuevo análisis forense presentado el lunes 16 de noviembre en Londres sostiene que el magnate pudo haber sido asesinado mientras permanecía detenido en una prisión federal de Nueva York, en contradicción con la versión oficial que atribuye su fallecimiento a un suicidio.
El estudio fue elaborado por Michael Freeman, especialista en medicina forense; Anders Eriksson, patólogo forense y profesor de la Universidad de Umeå, en Suecia; e Itiel Dror, neurocientífico cognitivo. Los investigadores revisaron el expediente completo de la autopsia y realizaron una reconstrucción de las lesiones encontradas en el cuerpo de Epstein.
Según los especialistas, las marcas alrededor del cuello no serían compatibles con un ahorcamiento suicida, sino con un posible estrangulamiento provocado por otra persona.
“Las marcas de ligadura son totalmente compatibles con un estrangulamiento homicida por la espalda, muy probablemente utilizando una ligadura de tela estrecha anudada”, decía la presentación realizada en Middle Temple, una sociedad jurídica de Londres, reportó CNN.
En un comunicado enviado el lunes a CNN, la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York afirmó que “mantiene su determinación” de que Epstein murió por suicidio y que la forma en que lo hizo fue ahorcándose.
El médico forense que realizó la autopsia en su momento declaró ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DoJ) que las lesiones de Epstein eran más compatibles con un suicidio por ahorcamiento que con un homicidio por estrangulamiento, y añadió que no había pruebas de heridas defensivas similares a las que se observan en las víctimas de estrangulamiento.
Forenses de Nueva York rechazan cambiar el dictamen
Pese a estos hallazgos, la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York reafirmó ante CNN que mantiene su determinación original: Jeffrey Epstein murió por suicidio mediante ahorcamiento el 10 de agosto de 2019.
El cuerpo de Epstein fue encontrado colgado en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York el 10 de agosto de 2019. No se tomaron fotografías de Epstein colgado en su celda ni de su cuerpo en el lugar de los hechos, según los informes.
Estuvo bajo vigilancia por riesgo de suicidio en las semanas previas a su muerte, pero se le retiró dicha vigilancia el 24 de julio, semanas antes de su fallecimiento.
Tras la determinación inicial realizada una semana después de la muerte del delincuente sexual convicto, los abogados de Epstein dijeron que no estaban satisfechos con las conclusiones e instaron a que se realizara un mayor escrutinio de la cárcel.
Tanto el FBI como la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia investigaron las circunstancias de su fallecimiento. En julio de 2025, el Departamento de Justicia y el FBI reiteraron que sus investigaciones respaldaban la conclusión de suicidio.
¿Qué pruebas cuestionan la versión oficial?
Freeman sostiene que su revisión de los documentos de la autopsia identificó lesiones que no habrían sido explicadas adecuadamente durante la investigación inicial.
Entre los elementos analizados se encuentran las marcas en el cuello, lesiones en los hombros y otras señales que, según su interpretación, podrían corresponder a una agresión física.
El especialista también cuestionó las deficiencias en la preservación de las pruebas y en la documentación de la escena donde fue encontrado el cuerpo.
Sin embargo, las nuevas conclusiones no constituyen una determinación judicial ni demuestran de manera definitiva que Epstein haya sido asesinado. Especialistas consultados anteriormente por The New York Times han advertido que la evidencia médica disponible no permite establecer con certeza absoluta si se trató de un suicidio o un homicidio.
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