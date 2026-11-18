El médico forense que realizó la autopsia en su momento declaró ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DoJ) que las lesiones de Epstein eran más compatibles con un suicidio por ahorcamiento que con un homicidio por estrangulamiento, y añadió que no había pruebas de heridas defensivas similares a las que se observan en las víctimas de estrangulamiento.

Forenses de Nueva York rechazan cambiar el dictamen

Pese a estos hallazgos, la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York reafirmó ante CNN que mantiene su determinación original: Jeffrey Epstein murió por suicidio mediante ahorcamiento el 10 de agosto de 2019.

El cuerpo de Epstein fue encontrado colgado en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York el 10 de agosto de 2019. No se tomaron fotografías de Epstein colgado en su celda ni de su cuerpo en el lugar de los hechos, según los informes.

Estuvo bajo vigilancia por riesgo de suicidio en las semanas previas a su muerte, pero se le retiró dicha vigilancia el 24 de julio, semanas antes de su fallecimiento.

Tras la determinación inicial realizada una semana después de la muerte del delincuente sexual convicto, los abogados de Epstein dijeron que no estaban satisfechos con las conclusiones e instaron a que se realizara un mayor escrutinio de la cárcel.

Tanto el FBI como la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia investigaron las circunstancias de su fallecimiento. En julio de 2025, el Departamento de Justicia y el FBI reiteraron que sus investigaciones respaldaban la conclusión de suicidio.

¿Qué pruebas cuestionan la versión oficial?

Freeman sostiene que su revisión de los documentos de la autopsia identificó lesiones que no habrían sido explicadas adecuadamente durante la investigación inicial.

Entre los elementos analizados se encuentran las marcas en el cuello, lesiones en los hombros y otras señales que, según su interpretación, podrían corresponder a una agresión física.

El especialista también cuestionó las deficiencias en la preservación de las pruebas y en la documentación de la escena donde fue encontrado el cuerpo.

Sin embargo, las nuevas conclusiones no constituyen una determinación judicial ni demuestran de manera definitiva que Epstein haya sido asesinado. Especialistas consultados anteriormente por The New York Times han advertido que la evidencia médica disponible no permite establecer con certeza absoluta si se trató de un suicidio o un homicidio.