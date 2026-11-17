Otro revés para Netanyahu: la oposición conquistó la presidencia del Parlamento israelí
El diputado opositor Matan Kahana, del partido Yashar, fue elegido presidente del Knéset, reflejando la pérdida de influencia del primer ministro en asuntos legislativos de su país.
En un duro golpe para el gobierno y el liderazgo de Benjamin Netanyahu, la oposición logró arrebatarle al oficialismo la presidencia de la Knéset, el Parlamento unicameral de Israel, en una votación que expuso las crecientes fisuras dentro de la coalición gobernante y abrió una nueva etapa de incertidumbre política en el país.
Se trata de una de las repercusiones previsibles de las elecciones legislativas de octubre pasado, cuando el partido gobernante Likud y aliados obtuvieron la mayor cantidad de votos pero no les alcanzó para configurar una mayoría parlamentaria.
La elección del diputado opositor Matan Kahana, del partido Yashar, para ocupar uno de los cargos institucionales más relevantes del sistema político israelí, refleja una señal del desgaste que atraviesa el bloque oficialista tras meses de tensiones internas, cuestionamientos por la conducción de la guerra en Gaza y diferencias entre los socios que sostienen al Ejecutivo.
Es que la presidencia de la Knéset tiene un papel clave en el funcionamiento parlamentario, ya que controla buena parte de la agenda legislativa, dirige los debates y ocupa un lugar central en las negociaciones entre los distintos bloques políticos.
Por esa razón, la derrota del oficialismo fue leída como una pérdida significativa de influencia para Netanyahu dentro del Poder Legislativo y, de hecho, presupone una reconfiguración del poder en el principal socio de los Estados Unidos en Medio Oriente.
La votación de este martes reflejó además un complejo escenario para el primer ministro, cuya coalición enfrenta crecientes desafíos para mantener una mayoría más o menos cohesionada, y representa una advertencia sobre la fragilidad de los acuerdos que sostienen al gobernante amigo de Javier Milei.
En concreto, la derrota del oficialista partido Likud y sus aliados adquiere especial relevancia porque anticipa posibles reacomodamientos de cara a próximos debates sobre presupuesto, seguridad nacional y reformas institucionales, en los cuales la oposición espera ganar protagonismo.
Aunque el cambio no implica por sí mismo una modificación inmediata del Ejecutivo, sí representa una señal política contundente: por primera vez en mucho tiempo, Netanyahu debe enfrentar un escenario complejo y menos previsible para la segunda mitad de su mandato.
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