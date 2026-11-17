La votación de este martes reflejó además un complejo escenario para el primer ministro, cuya coalición enfrenta crecientes desafíos para mantener una mayoría más o menos cohesionada, y representa una advertencia sobre la fragilidad de los acuerdos que sostienen al gobernante amigo de Javier Milei.

En concreto, la derrota del oficialista partido Likud y sus aliados adquiere especial relevancia porque anticipa posibles reacomodamientos de cara a próximos debates sobre presupuesto, seguridad nacional y reformas institucionales, en los cuales la oposición espera ganar protagonismo.

Aunque el cambio no implica por sí mismo una modificación inmediata del Ejecutivo, sí representa una señal política contundente: por primera vez en mucho tiempo, Netanyahu debe enfrentar un escenario complejo y menos previsible para la segunda mitad de su mandato.