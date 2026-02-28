Irán negó que el líder Alí Jamenei haya muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos
Si bien Netanyahu y Donald Trump aseguraron que el líder iraní murió en los bombardeos, el gobierno musulmán afirmó que se encuentra "sano y salvo".
Apenas unos minutos después de que Benjamin Netanyahu afirmara que “todo indica” que el líder de Irán había muerto durante los bombardeos combinados de Israel y los Estados Unidos sobre objetivos iraníes, Donald Trump salió a ratificar la versión en redes sociales.
El mandatario estadounidense dijo que Alí Jamenei “no pudo eludir nuestros sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” y que se trata de “una de las personas más malvadas de la historia” que habría muerto junto a familiares directos, como una de sus hijas y su yerno, y a otros líderes del régimen islámico.
Sin embargo, casi simultáneamente de las afirmaciones del primer ministro israelí y del presidente de los Estados Unidos, el gobierno de Irán salió al desmentirlos al afimar que el líder supremo del país se encuentra “sano y salvo”.
Fue el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien afirmó que el ayatolá Ali Khamenei y el presidente Masoud Pezeshkian se encuentran "sanos y salvos" en algún sitio indeterminado de su territorio.
El funcionario hizo esas declaraciones en entrevista con ABC News Live, aseverando que el sistema iraní funciona "porque nuestro sistema es muy cómodo, está arraigado en nuestra identidad y se basa en una revolución popular".
Además expresó que “nuestras fuerzas armadas están llevando a cabo acciones defensivas contra este acto de agresión que se ha prolongado durante todo el día" y que, según las declaraciones de Netanyahu y Trump, sigue escalando a un conflicto bélico de alcances todavía imposibles de determinar en Medio Oriente.
En tanto, continúan por estas horas los bombardeos lanzados desde Israel sobre ciudades iraníes y las réplicas ordenadas por Teherán, que acaba de atacar Tel Aviv y otros puntos de países aliados de Estados Unidos, como el Aeropuerto Internacional Zayed, de Abu Dabi, el segundo más importantes de los Emiratos Árabes Unidos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario