Irán negó que el líder Alí Jamenei haya muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos

Además expresó que “nuestras fuerzas armadas están llevando a cabo acciones defensivas contra este acto de agresión que se ha prolongado durante todo el día" y que, según las declaraciones de Netanyahu y Trump, sigue escalando a un conflicto bélico de alcances todavía imposibles de determinar en Medio Oriente.

En tanto, continúan por estas horas los bombardeos lanzados desde Israel sobre ciudades iraníes y las réplicas ordenadas por Teherán, que acaba de atacar Tel Aviv y otros puntos de países aliados de Estados Unidos, como el Aeropuerto Internacional Zayed, de Abu Dabi, el segundo más importantes de los Emiratos Árabes Unidos.