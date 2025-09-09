Israel atacó a presuntos altos mandos de Hamas en Qatar

Una alta fuente de Hamas señaló a la cadena Al Jazeera que los líderes de Hamas fueron atacados mientras discutían la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. Luego una fuente afirmó que todos los miembros del grupo sobrevivieron.

Según el diario The Jerusalem Post, citando a una fuente oficial en off the record, el líder de Hamas, Khalil al-Hayya, fue uno de los objetivos del ataque, sin embargo su muerte no fue confirmada. Desde el gobierno de Benjamin Netanyahu aseguraron además que Estados Unidos conocía el ataque de antemano y le dio luz verde, algo que la Casa Blanca todavía no confirmó.

En su primer comentario tras el ataque, la Embajada de Estados Unidos en Doha se limitó a emitir una orden de confinamiento para todos los ciudadanos estadounidenses en Qatar.

En tanto, el gobierno de Qatar condenó “en los términos más enérgicos” el ataque israelí, según un comunicado de Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que a su vez afirmó que el bombardeo afectó a edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamas.

“Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes de Qatar”, afirma el comunicado.

“Si bien condena enérgicamente este ataque, el Estado de Qatar afirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni su continua manipulación de la seguridad regional, así como cualquier acción que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles”, dice el comunicado.

La dirigencia exiliada de Hamas lleva mucho tiempo basada en Qatar, país que ha servido como mediador en las conversaciones entre Israel y el grupo terrorista durante varios años, incluso antes de la invasión a la Franja de Gaza. Un ataque a su alta dirigencia podría complicar aún más las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamas. El ataque a Doha confirma además la expansión de las operaciones militares de Israel en la región. El país ya tiene frentes abiertos en Gaza, el Líbano, Siria y Yemen.