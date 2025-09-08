Quién era la ciudadana argentina que murió en el atentado de este lunes en Jerusalén

Pero hoy en día la mujer tenía otras ocupaciones, y este lunes estaba en la mundana tarea de esperar un colectivo en el cruce de Ramot Junction, una de las principales vías de acceso a Jerusalén, justo cuando dos hombres dispararon de forma indiscriminada contra la parada de transporte público.

ataque israel

Según informaron las autoridades en Israel en un comunicado, los atacantes llegaron en vehículo hasta el lugar y abrieron fuego hacia la parada. De ellos sólo se sabe que eran residentes de Cisjordania con identidad palestina, y que fueron abatidos en el acto.

Luego las autoridades de Israel secuestraron varias armas, municiones y un cuchillo que habían sido utilizados por los atacantes.

Desde Cancillería argentina consideraron el episodio como un "brutal atentado terrorista", que "segó la vida de hombres y mujeres inocentes, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson".

Las otras víctimas fueron cinco hombres, de entre 30 y 50 años.