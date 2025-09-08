Quién era la ciudadana argentina que murió en el atentado de este lunes en Jerusalén
Desde la AMIA confirmaron la identidad de la mujer que había vivido en Israel la mayor parte de su vida y fue referente del movimiento juvenil Bnei Akiva.
Cancillería confirmó que una mujer de origen argentino fue una de las seis víctimas que murieron en el atentado de este lunes en Jerusalén, cuando dos hombres abrieron fuego contra la parada de colectivos donde estaba esperando.
La mujer fue identificada como Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, "quien residía en Israel desde su infancia", tal como informó en las últimas horas el rabino Eliahu Hamra, de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), a través de su perfil de X.
"Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana", escribió Hamra al pedir una oración por las víctimas que murieron y por la recuperación de las seis personas que resultaron heridas, algunas en estado grave.
Sara Mendelson, apodada Sarita, había sido en su juventud integrante y hasta referente del movimiento Bnei Akiva, una organización religiosa sionista fundada en 1929 que hoy en día tiene alrededor de 120.000 miembros en Israel, además de 80.000 adhesiones en 45 países.
Pero hoy en día la mujer tenía otras ocupaciones, y este lunes estaba en la mundana tarea de esperar un colectivo en el cruce de Ramot Junction, una de las principales vías de acceso a Jerusalén, justo cuando dos hombres dispararon de forma indiscriminada contra la parada de transporte público.
Según informaron las autoridades en Israel en un comunicado, los atacantes llegaron en vehículo hasta el lugar y abrieron fuego hacia la parada. De ellos sólo se sabe que eran residentes de Cisjordania con identidad palestina, y que fueron abatidos en el acto.
Luego las autoridades de Israel secuestraron varias armas, municiones y un cuchillo que habían sido utilizados por los atacantes.
Desde Cancillería argentina consideraron el episodio como un "brutal atentado terrorista", que "segó la vida de hombres y mujeres inocentes, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson".
Las otras víctimas fueron cinco hombres, de entre 30 y 50 años.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario