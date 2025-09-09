Desnudan al ministro de Economía de Nepal y lo tiran al río: Luis Caputo agradece no haber nacido en ese país

Prohibición de redes sociales: El detonante inmediato fue la decisión del Gobierno de prohibir varias plataformas de redes sociales como Facebook, X (antes Twitter) y YouTube, bajo el argumento de que no se habían registrado ni se sometían a la supervisión gubernamental. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la "Generación Z", interpretaron esta medida como un ataque directo a la libertad de expresión.

Corrupción gubernamental: La prohibición de las redes sociales se sumó a un descontento generalizado con los partidos políticos, a los que la población acusa de corrupción sistémica.

Represión policial y muertes: Las protestas iniciales contra la prohibición de las redes sociales fueron reprimidas violentamente por la policía, resultando en al menos 19 muertos y cientos de heridos. Esta brutalidad policial exacerbó la ira de los manifestantes, provocando una escalada de violencia.

Dimisión del primer ministro: Ante la creciente presión social y la condena de la comunidad internacional, el primer ministro K.P. Sharma Oli renunció a su cargo. Sin embargo, su dimisión no logró calmar la situación, y las protestas continuaron, con manifestantes incendiando el Parlamento y las residencias de líderes políticos.