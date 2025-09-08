Imágenes dramáticas: un atentado en Jerusalén dejó al menos seis muertos y varios heridos

ataque israel

Las fuerzas policiales se hicieron presentes en el lugar, donde tras una inspección secuestraron varias armas, municiones y un cuchillo que habían sido utilizados por los atacantes.

Una argentina murió en el atentado en Jerusalén

Entre los fallecidos se encuentra Sara Mendelson, de 60 años, una ciudadana argentina-israelí que era líder del movimiento juvenil Bnei Akiva y vivía en Israel desde su niñez, según confirmaron sus familiares.

Según informó el Magen David Adom (MDA) - el servicio de respuesta a emergencias de Israel - en el lugar fallecieron un hombre de unos 50 años y otros tres de alrededor de 30 años.

En tanto, una mujer de unos 50 años y un hombre de 57 fueron trasladados en estado crítico y gravemente heridos al hospital, donde fallecieron poco después.

Por otro lado, siete heridos graves y otros con lesiones menores fueron trasladados a distintos hospitales de Jerusalén para recibir atención médica.

El comunicado del Gobierno tras el ataque el Jerusalén

“La República Argentina condena enérgicamente el brutal atentado terrorista perpetrado en Jerusalén, que segó la vida de hombres y mujeres inocentes, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson”, publicaron este lunes desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En esa línea, expresaron: “El Gobierno argentino expresa su profunda solidaridad con el pueblo del Estado de Israel y transmite sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este acto criminal”.

“La República Argentina reitera su más absoluto rechazo y repudio a toda manifestación de terrorismo y violencia, flagelos que atentan contra la paz, la convivencia democrática y los valores universales que defendemos. Asimismo, reafirma su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y discriminación”, cierra el comunicado de Cancillería.