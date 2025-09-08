Imágenes dramáticas: un atentado en Jerusalén dejó al menos seis muertos y varios heridos
Dos hombres dispararon contra una parada de colectivos y fueron abatidos. Entre los fallecidos hay una ciudadana argentina-israelí.
Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas este lunes a la mañana en un brutal tiroteo en Jerusalén. Los atacantes, presuntamente de origen palestino, fueron abatidos en el lugar, según informó la policía israelí.
El ataque ocurrió en el cruce de Ramot Junction, una de las principales vías de acceso a la ciudad, en las afueras del noreste de Jerusalén, donde dos hombres dispararon de forma indiscriminada contra una parada de transporte público.
Según informó la policía israelí en un comunicado, los atacantes llegaron en vehículo hasta el lugar y abrieron fuego hacia la parada. Fueron identificados como residentes palestinos de Cisjordania.
VIDEO: así fue el atentado en Jerusalén
Inmediatamente, un agente de seguridad y un civil armado que se encontraban en el lugar, respondieron al tiroteo neutralizando a los agresores, añadió el comunicado.
Las fuerzas policiales se hicieron presentes en el lugar, donde tras una inspección secuestraron varias armas, municiones y un cuchillo que habían sido utilizados por los atacantes.
Una argentina murió en el atentado en Jerusalén
Entre los fallecidos se encuentra Sara Mendelson, de 60 años, una ciudadana argentina-israelí que era líder del movimiento juvenil Bnei Akiva y vivía en Israel desde su niñez, según confirmaron sus familiares.
Según informó el Magen David Adom (MDA) - el servicio de respuesta a emergencias de Israel - en el lugar fallecieron un hombre de unos 50 años y otros tres de alrededor de 30 años.
En tanto, una mujer de unos 50 años y un hombre de 57 fueron trasladados en estado crítico y gravemente heridos al hospital, donde fallecieron poco después.
Por otro lado, siete heridos graves y otros con lesiones menores fueron trasladados a distintos hospitales de Jerusalén para recibir atención médica.
El comunicado del Gobierno tras el ataque el Jerusalén
“La República Argentina condena enérgicamente el brutal atentado terrorista perpetrado en Jerusalén, que segó la vida de hombres y mujeres inocentes, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson”, publicaron este lunes desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esa línea, expresaron: “El Gobierno argentino expresa su profunda solidaridad con el pueblo del Estado de Israel y transmite sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este acto criminal”.
“La República Argentina reitera su más absoluto rechazo y repudio a toda manifestación de terrorismo y violencia, flagelos que atentan contra la paz, la convivencia democrática y los valores universales que defendemos. Asimismo, reafirma su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y discriminación”, cierra el comunicado de Cancillería.
