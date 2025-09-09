La flotilla a Gaza en la que viaja Greta Thunberg denunció el ataque de un dron

“Los actos de agresión dirigidos a intimidar y frustrar nuestra misión no nos disuadirán. Nuestra misión pacífica para romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución”, expresaron desde la Global Sumud Flotilla, quienes sospechan que se trató de un ataque israelí con el objetivo de frenar la llegada de ayuda humanitaria.

En video grabado por una cámara de vigilancia instalada en el barco se observa a algunos integrantes de la tripulación que, alarmados por el ruido, levantan la vista y comienzan a retroceder para evitar ser alcanzados por el impacto del proyectil. Acto seguido se produce un fuerte destello de luz seguido por un estruendo.

Los tripulantes comenzaron a gritar en pedido de ayuda, mientras en el video se llega a ver el humo producido por el incendio dentro del barco.

Una de las tripulantes de la embarcación, Yasemin Acar, describió en sus redes sociales que “un dron pasó justo encima, lanzó una bomba, esta explotó y el barco se incendió".

Pese a los videos y el relato de los tripulantes, la Guardia Nacional tunecina sostuvo que no se detectó "ningún dron" en la zona costera. "Según las conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas", aseguró Houcem Eddine Jebabli, portavoz de esa fuerza.

Tras estas declaraciones, desde la Flortilla solicitaron a los tunecinos a que se acercaran durante la noche a proteger los barcos, por lo que varios ciudadanos se dirigieron al puerto en muestra de solidaridad con los activistas.

La flotilla partió de Barcelona la semana pasada y había llegado a Túnez el domingo. Tenían previsto partir el miércoles hacia la Franja de Gaza, reforzada por barcos de la Flotilla de la Resiliencia del Magreb y por otros provenientes de distintos puntos de Europa. Israel ya anunció que impedirá su llegada al territorio palestino.