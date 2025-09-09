La flotilla a Gaza en la que viaja Greta Thunberg denunció el ataque de un dron
El buque de la Flotilla Global Sumud se encontraba en el puerto de Túnez y trasladaba a activistas con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.
Uno de los principales buques de la Flotilla Global Sumud, en el que se encontraba la activista sueca Greta Thunberg y que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fue atacado por un dron mientras se encontraba atracado en el puerto de Sidi Bou Said, en Túnez.
Según denunciaron los tripulantes de la embarcación y tal como se ve en varios videos, el buque fue alcanzado por un proyectil aparentemente lanzado desde un dron, el cuela provocó un dramático incendio a bordo.
"La Global Sumud Flotilla (GSF) confirma que uno de sus buques principales, conocido como "Family Boat”, que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactado por un dron en aguas tunecinas", indicaron en su cuenta de X.
Según detallaron, el barco navegaba con bandera portuguesa y “el incendio causó daños en la cubierta principal y el almacenamiento bajo cubierta”.
"Los seis pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", remarcaron e indicaron que actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre lo sucedido.
“Los actos de agresión dirigidos a intimidar y frustrar nuestra misión no nos disuadirán. Nuestra misión pacífica para romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución”, expresaron desde la Global Sumud Flotilla, quienes sospechan que se trató de un ataque israelí con el objetivo de frenar la llegada de ayuda humanitaria.
En video grabado por una cámara de vigilancia instalada en el barco se observa a algunos integrantes de la tripulación que, alarmados por el ruido, levantan la vista y comienzan a retroceder para evitar ser alcanzados por el impacto del proyectil. Acto seguido se produce un fuerte destello de luz seguido por un estruendo.
Los tripulantes comenzaron a gritar en pedido de ayuda, mientras en el video se llega a ver el humo producido por el incendio dentro del barco.
Una de las tripulantes de la embarcación, Yasemin Acar, describió en sus redes sociales que “un dron pasó justo encima, lanzó una bomba, esta explotó y el barco se incendió".
Pese a los videos y el relato de los tripulantes, la Guardia Nacional tunecina sostuvo que no se detectó "ningún dron" en la zona costera. "Según las conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas", aseguró Houcem Eddine Jebabli, portavoz de esa fuerza.
Tras estas declaraciones, desde la Flortilla solicitaron a los tunecinos a que se acercaran durante la noche a proteger los barcos, por lo que varios ciudadanos se dirigieron al puerto en muestra de solidaridad con los activistas.
La flotilla partió de Barcelona la semana pasada y había llegado a Túnez el domingo. Tenían previsto partir el miércoles hacia la Franja de Gaza, reforzada por barcos de la Flotilla de la Resiliencia del Magreb y por otros provenientes de distintos puntos de Europa. Israel ya anunció que impedirá su llegada al territorio palestino.
