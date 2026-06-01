Javier Milei volvió a respaldar a Israel y lo definió como "el bastión de Occidente"
El presidente participó de la apertura del plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) en Buenos Aires.
En medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente, Javier Milei ratificó su apoyo a Israel y aseguró que se trata de "el bastión de Occidente", al tiempo que advirtió sobre lo que definió como "una alianza entre sectores de la izquierda radical y el terrorismo islamista".
"Israel es el bastión de Occidente. Si cayera, luego viene Occidente. Debemos defender la posición de Israel desde un lugar moral porque es una causa justa", sostuvo el mandatario durante la apertura del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), realizado este lunes en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante su discurso, celebró que la Argentina se haya convertido en el primer país de América Latina en presidir la organización internacional dedicada a la preservación de la memoria del Holocausto y a la lucha contra el antisemitismo.
En ese marco, Milei sostuvo que la defensa de Israel no solo implica respaldar a un pueblo, sino también proteger los valores que, según afirmó, dieron origen a la civilización occidental.
Asimismo señaló que el antisemitismo continúa vigente a nivel global y consideró que, lejos de desaparecer, se reorganizó bajo nuevas formas. En esa línea, vinculó históricamente el odio hacia el pueblo judío con distintas expresiones de rechazo a Occidente.
Javier Milei repasó algunas de las medidas adoptadas por su administración en materia de política exterior y seguridad. Entre ellas, destacó la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria de Irán y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas, así como su incorporación al registro nacional de entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.
Asimismo, recordó la expulsión del encargado de negocios iraní en Argentina y reivindicó la firma de acuerdos de cooperación con Israel y otros países aliados de la región.
"Tomamos todas estas medidas porque son moralmente correctas, pero también porque la Argentina no es ajena al dolor causado por el antisemitismo", afirmó el mandatario, al recordar los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.
Las declaraciones de Milei se produjeron en un contexto de renovada tensión en Medio Oriente, luego de que Irán suspendiera las negociaciones con Estados Unidos y acusara a Israel de continuar cometiendo violaciones al alto el fuego en la región.
Según informó la agencia iraní Tasnim, Teherán decidió interrumpir el diálogo debido a lo que calificó como reiterados incumplimientos por parte de Israel, una decisión que vuelve a generar incertidumbre sobre la continuidad de las negociaciones impulsadas durante los últimos meses.
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