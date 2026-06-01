Asimismo señaló que el antisemitismo continúa vigente a nivel global y consideró que, lejos de desaparecer, se reorganizó bajo nuevas formas. En esa línea, vinculó históricamente el odio hacia el pueblo judío con distintas expresiones de rechazo a Occidente.

Milei 2 Javier Milei volvió a respaldar a Israel y lo definió como "el bastión de Occidente". Foto: Presidencia

Javier Milei repasó algunas de las medidas adoptadas por su administración en materia de política exterior y seguridad. Entre ellas, destacó la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria de Irán y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas, así como su incorporación al registro nacional de entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.

Asimismo, recordó la expulsión del encargado de negocios iraní en Argentina y reivindicó la firma de acuerdos de cooperación con Israel y otros países aliados de la región.

"Tomamos todas estas medidas porque son moralmente correctas, pero también porque la Argentina no es ajena al dolor causado por el antisemitismo", afirmó el mandatario, al recordar los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

Las declaraciones de Milei se produjeron en un contexto de renovada tensión en Medio Oriente, luego de que Irán suspendiera las negociaciones con Estados Unidos y acusara a Israel de continuar cometiendo violaciones al alto el fuego en la región.

Según informó la agencia iraní Tasnim, Teherán decidió interrumpir el diálogo debido a lo que calificó como reiterados incumplimientos por parte de Israel, una decisión que vuelve a generar incertidumbre sobre la continuidad de las negociaciones impulsadas durante los últimos meses.