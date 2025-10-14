Así fue el rencuentro de los hermanos argentinos liberados por Hamás con su familia

“Los veo perfectamente bien, pensé que estarían peor”, añadió la mujer. “Es imposible describir todo lo que estoy viviendo. Ya estoy esperando para darles el abrazo y el beso más grandes del mundo”, dijo Silvia, quien contó a los medios israelíes que al principio no respondió la llamada porque no reconoció el número.

hamas rehenes liberados

Ruthy Cunio, tía de los rehenes liberados, también habló de la inesperada llamada. “Estamos muy bien, muy contentos, esperando, esperando”, contó y agregó que Esther, la abuela de la familia que también estuvo a punto de ser secuestrada ese día, pero una referencia a Lionel Messi logró frenar a los terroristas, los estaba esperando ansiosa.

Según informó la Radio del Ejército de Israel, los terroristas devolvieron sus teléfonos a Ariel y David para que pudieran llamar a su madre.

Más tarde se conoció un video del momento de la liberación de los hermanos Cunio, en los que se veía animados, y luego, otro del reencuentro con su familia, entre llantos y abrazos.

hamas argentinos

El secuestro de los Cunio ocurrió en la madrugada del 7 de octubre de 2023, en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, una de las comunidades más castigada por los terroristas de Hamas.

Esa noche, Silvia Cunio había reunido en su casa a veinte familiares, incluidos sus hijos, nueras, nietos y otros parientes. Todo comenzó a las 6.30 de la mañana (hora local), cuando sonaron las alarmas que alertaban sobre el ataque. Fue Ariel, su hijo menor, quien advirtió al grupo familiar por WhatsApp que había terroristas dentro del kibutz. Desde diferentes lugares, los mensajes llegaban: “Están disparando contra la casa”, “están adentro”, “están rompiendo la puerta”.

Silvia y su esposo permanecieron encerrados durante siete horas en una habitación-refugio, mientras afuera se escuchaban disparos y los atacantes intentaban entrar. Cuatro veces trataron de forzar la entrada al cuarto donde la pareja se resguardaba. Aunque la vivienda de Silvia no fue incendiada, sus hijos sí enfrentaron una decisión límite: quedarse y arriesgarse a morir por asfixia junto con sus seres queridos, o salir y exponerse a los atacantes.

rehenes hamas

De los veinte miembros reunidos esa noche, ocho fueron secuestrados. Con el paso de los meses, algunos lograron volver a salvo en distintas tandas de liberación, hasta este lunes, cuando David y Ariel Cunio volvieron a Israel.

Sharon Cunio, la mujer de David, había sido liberada con sus mellizas Emma y Yuli en noviembre de 2023, cuando las niñas tenían tres años. En el caso de la novia de Ariel, Arbel Yehud, ella volvió a Israel en enero de este año tras pasar casi 500 días secuestrada.

David Cunio es actor y debutó en el largometraje Youth, estrenado en 2013 en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Su hermano menor, Ariel, también residía en Nir Oz, y había regresado poco antes del ataque de un viaje por países de América Latina junto a su pareja.