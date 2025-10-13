Milei agradeció a Trump por la liberación de los rehenes argentinos: "Extraordinario liderazgo"

El pronunciamiento de Milei se produce justo antes de su viaje a Washington, que comenzará este lunes 13 de octubre a las 15. Durante su estadía, el mandatario se alojará en la Blair House, la residencia oficial de invitados del gobierno estadounidense, y el martes será recibido en la Casa Blanca para una reunión bilateral con Donald Trump, firma del libro de honor y un almuerzo de trabajo con las comitivas de ambos países.

Con este viaje, el líder de La Libertad Avanza (LLA) refuerza los lazos políticos y económicos con Estados Unidos, tras el reciente acuerdo financiero anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que incluye un swap de 20 mil millones de dólares y compra directa de pesos argentinos, consolidando un acercamiento estratégico entre ambos gobiernos.