El embajador de Israel calificó el ataque de Hamas como "el peor" desde la existencia de ese Estado

El funcionario advirtió que su tarea es "estar pendiente de todos los que murieron y de los más de 100 rehenes", en su mayoría mujeres, niños y ancianos, así como "hacer todo lo posible para que esto no ocurra más y que Hamas deje de lanzar misiles matando inocentes israelíes".

"Todavía no tenemos información oficial sobre todos los muertos y todos los capturados", y si bien "hemos visto que en la prensa argentina aparecen en algunos nombres, nosotros no podemos confirmarlo hasta tenerlo oficialmente de parte de Israel", afirmó Sela respecto de las víctimas fatales y desaparecidos argentinos.

La zona donde se detectaron los ataques con misiles lanzados por Hamas es "muy bonita, donde hay mucha agricultura y con diferentes aldeas y pueblos pequeños con población de israelíes de origen latinoamericano y argentino", describió.

"Se puede pensar que entre las víctimas haya también algunos con nacionalidad israelí y argentina a la vez", reiteró.

Sobre el respaldo que recibió la comunidad judía luego del ataque expresó que "fue como cuando todo el mundo dijo no a (las organizaciones terroristas) Al-Qaeda o Isis" y agradeció el apoyo "ahora que todo el mundo está diciendo no a Hamas, igual que dijo no a aquellos que hicieron atentados en Francia, Estados Unidos y Pakistán" años atrás.

El diplomático destacó también la solidaridad para con el pueblo de Israel de parte de los dirigentes y políticos argentinos una vez conocido el ataque de Hamas y agradeció "las declaraciones del presidente Alberto Fernández y su conversación con el presidente de Israel (Isaac Herzog)".

También ponderó la condena de la Cancillería argentina y "las declaraciones de cuatro de los cinco candidatos" presidenciales, tanto en sus redes sociales como durante el debate del domingo en la Facultad de Derecho de la UBA.

"Estamos muy agradecidos que aquí en Argentina, como en otras partes del mundo, condenen al terrorismo y expresen su solidaridad con las víctimas israelíes", manifestó.

En cuando a si se estimaban medidas de refuerzo a la seguridad en instituciones judías en el país, Sela aseguró: "Después de cualquier episodio trágico como este hay una subida de las medidas de seguridad, y es algo que estamos haciendo en todas las embajadas en el mundo".