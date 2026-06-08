Se vuelve a disparar el precio del petróleo y amenaza con fogonear todavía más la inflación

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,13%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,46% y el CAC francés baja 0,21%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,17%.

La relativa falta de un sector de hardware tecnológico en Europa y su mayor exposición a los precios de la energía provocó que haya quedado relegada en el repunte visto en las bolsas de Wall Street, Tokio y Seúl, pero también hace que la región esté más protegida que otros mercados ante una fuerte caída en el sector tecnológico.

En Asia, el descenso de los mercados bursátiles fue más pronunciado. El índice KOSPI de Corea del Sur, con gran presencia de empresas de semiconductores, lideró las pérdidas con una caída del 8,3%, lo que sitúa al índice de referencia más de un 16% por debajo del máximo histórico de la semana pasada.

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El Nikkei de Japón cayó casi un 4%, con las empresas favoritas del mercado en toda la cadena de suministro de producción de chips informáticos cayendo más. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,22%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,70%.

Wall Street, sin embargo, opera a contracorriente en el "premarket". El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,40%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,83%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,15% al alza.