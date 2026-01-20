El gigante de Italia que se interesa en Franco Mastantuono tras los silbidos en el Real Madrid
El volante argentino no logra afirmarse en el Merengue y el club italiano lo analiza como una apuesta joven con proyección europea.
El murmullo que se transformó en silbidos en el Santiago Bernabéu durante el último fin de semana no pasó desapercibido. En un estadio acostumbrado a la exigencia máxima, Franco Mastantuono quedó en el centro de las críticas de los hinchas de Real Madrid, reflejo de un presente futbolístico que aún no termina de consolidarse. Sin embargo, ese contexto adverso en España no apagó el interés que despierta el mediocampista argentino en otros rincones de Europa.
En las últimas horas, Inter de Milán comenzó a seguir de cerca la situación del ex River y lo incluyó en su radar de cara a la próxima temporada. Según informó el medio italiano Calciomercato, el club nerazzurro evalúa su incorporación como una oportunidad estratégica, en medio de un Merengue que empieza a revisar el futuro de algunos jóvenes talentos que no lograron adaptarse de inmediato al ritmo del primer nivel.
La búsqueda del Inter responde a una línea clara de trabajo impulsada por Oaktree, el grupo propietario de la institución, que apunta a rejuvenecer el plantel con futbolistas de proyección internacional. En ese plan ya aparecieron otros nombres vinculados al conjunto blanco, como Nico Paz y Arda Güler, aunque esas alternativas se diluyeron por decisiones internas de la dirigencia encabezada por Florentino Pérez. Allí fue donde el nombre de Mastantuono comenzó a ganar fuerza.
Desde Italia señalan que el volante surgido en el Millonario es uno de los juveniles con más chances de salir en la próxima ventana de transferencias. En la Casa Blanca no descartan cederlo para que gane continuidad y se adapte lejos de la presión constante del Bernabéu. La fórmula que se analiza es una cesión o venta con derecho de recompra, un mecanismo que Inter ya utilizó recientemente y que dejó antecedentes positivos.
Ese esquema remite directamente al caso de Nico Paz en Como 1907, una operación que permitió potenciar al jugador sin que el Madrid perdiera el control de su futuro. En Milán consideran que esa experiencia puede allanar el camino para una negociación similar con Mastantuono, apostando a su crecimiento en un entorno competitivo pero menos hostil.
Con apenas 18 años, el argentino atraviesa una etapa lógica de aclimatación tras su salto a Europa a mediados de 2025. Luego de superar una lesión en el pubis, alternó titularidades y sumó minutos, aunque sin la continuidad necesaria para afirmarse. Sus números reflejan ese proceso: dos goles y una asistencia en 19 partidos oficiales, estadísticas que no alcanzaron para convencer del todo a la exigente afición madridista.
El Neroazzurro, en cambio, ofrece un escenario opuesto. El equipo de Cristian Chivu atraviesa un gran momento en la Serie A, pelea en todos los frentes y cuenta con Lautaro Martínez como principal referencia ofensiva. Ese contexto competitivo y estable aparece como un factor seductor para sumar juventud con proyección y sostener la ambición deportiva del club. Mientras tanto, el futuro de Mastantuono sigue abierto, con los silbidos aún resonando en Madrid y las miradas atentas desde Milán.
