El gigante de Italia que se interesa en Franco Mastantuono tras los silbidos en el Real Madrid

mastantuono

Con apenas 18 años, el argentino atraviesa una etapa lógica de aclimatación tras su salto a Europa a mediados de 2025. Luego de superar una lesión en el pubis, alternó titularidades y sumó minutos, aunque sin la continuidad necesaria para afirmarse. Sus números reflejan ese proceso: dos goles y una asistencia en 19 partidos oficiales, estadísticas que no alcanzaron para convencer del todo a la exigente afición madridista.

El Neroazzurro, en cambio, ofrece un escenario opuesto. El equipo de Cristian Chivu atraviesa un gran momento en la Serie A, pelea en todos los frentes y cuenta con Lautaro Martínez como principal referencia ofensiva. Ese contexto competitivo y estable aparece como un factor seductor para sumar juventud con proyección y sostener la ambición deportiva del club. Mientras tanto, el futuro de Mastantuono sigue abierto, con los silbidos aún resonando en Madrid y las miradas atentas desde Milán.