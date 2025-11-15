Contraofensiva de Donald Trump por el caso Epstein: pidió que se investigue a Clinton y al J.P. Morgan, entre otros

Qué revelan ahora los mails internos de Jeffrey Epstein sobre Donald Trump

Los intercambios electrónicos atribuidos a Jeffrey Epstein que vieron la luz este miércoles volvieron a colocar en tensión a la Casa Blanca y reabrieron un expediente incómodo para Donald Trump. El paquete de mensajes, difundido por integrantes demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, reinstaló en la agenda el entramado de explotación sexual que manejaba el fallecido empresario y que ya salpicaba a distintos nombres del poder económico y político de Estados Unidos.

La divulgación opacó incluso lo que debía ser un día celebrado por el Gobierno, luego de que consiguiera destrabar el prolongado parate administrativo que se extendió durante 43 jornadas.

Entre los correos difundidos figura uno fechado en 2019, en el que Epstein le transmite al periodista Michael Wolff que Trump tenía pleno conocimiento de cómo él reclutaba mujeres para sus fiestas, incluidas menores de edad. “Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo”, escribió sin rodeos.

La referencia apuntaba a Ghislaine Maxwell, su aliada y pareja de aquel momento, responsable de acercar a las víctimas. Hoy cumple una condena de 20 años por tráfico sexual y, según prensa estadounidense, pretende solicitarle al exmandatario una conmutación de pena.

En otra comunicación, esta vez de 2011, Epstein dejó asentado que Trump había “pasado horas” en su vivienda junto a una joven víctima de trata. “Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él y nunca ha sido mencionado. Jefe de Policía, etc. Estoy casi convencido”, expresó en ese mensaje.

Aunque los demócratas suprimieron la identidad de la víctima al publicarlo, desde la bancada republicana del Comité aseguraron que se trataba de Virginia Giuffre, quien acusó durante años a Epstein de organizar encuentros sexuales. La mujer, fallecida a comienzos de este año, remarcó reiteradas veces que Trump no figuraba entre los hombres que la habían agredido.