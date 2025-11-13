Qué revelan ahora los mails internos de Jeffrey Epstein sobre Donald Trump

Los intercambios electrónicos atribuidos a Jeffrey Epstein que vieron la luz este miércoles volvieron a colocar en tensión a la Casa Blanca y reabrieron un expediente incómodo para Donald Trump. El paquete de mensajes, difundido por integrantes demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, reinstaló en la agenda el entramado de explotación sexual que manejaba el fallecido empresario y que ya salpicaba a distintos nombres del poder económico y político de Estados Unidos.